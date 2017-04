Iurie Leancă: „Noi, cei nouă deputaţi, avem datoria să încercăm să contribuim la dinamizarea reformelor pe interior”

Nouă parlamentari neafiliați și-au unit forțele sub o singură platformă in legislativul de la Chișinău – Grupul Parlamentar Popular European. Acești deputați urmează să stabilească și câteva reguli în baza cărora vor activa în plenul Parlamentului și nu numai. Liderul PPEM, deputatul Iurie Leancă, oferă mai multe detalii.

Europa Liberă: Aţi decis să constituiţi un grup parlamentar. De ce a fost nevoie?

Iurie Leancă: „Atunci când eşti formalizat într-un grup parlamentar, ai mult mai multe posibilităţi de a influenţa evoluţiile. Cel puţin, pe platforma parlamentară: poţi cere anumite subiecte să fie puse pe agendă, poţi cere audieri. Deci, rolul tău, impactul, pe care îl ai tu ca deputat, creşte exponenţial. În al doilea rând, am decis acest lucru cu colegii cu care am fost în PLDM, ceea ce înseamnă că avem şi o compatibilitate personală, ceea ce contează foarte mult.

Dar, totodată, suntem împreună o echipă de oameni care împărtăşim aceleaşi viziuni, aşa cum le-am împărtăşit şi în 2009, şi în 2010. Şi această viziune este că suntem politicieni de dreapta, de tip conservator, popular-european şi, totodată, nu ne imaginăm viitorul Republicii Moldova în afara parcursului nostru european, în afara integrării europene. Uitându-ne la tot ce se întâmplă nu doar în ţară, dar şi în regiune, şi în lume, vedem că situaţia este una destul de fragilă, este una destul de complicată şi foarte, și foarte complexă.

Şi nu mă refer doar la atentate teroriste. Nu mă refer doar la valul migraţionist de refugiaţi care a afectat puternic Uniunea Europeană. Nu mă refer doar la decizia Marii Britanii de a iniţia procesul de retragere. Faptul că şi în Ucraina continuă aceste acţiuni militare care se soldează cu morţi ş.a.m.d. Deci, situaţia s-a complicat mult de tot. Şi pe acest motiv putem şi avem datoria noi, cei nouă deputaţi, cu un istoric comun şi cu o viziune comună de perspectivă, să încercăm să contribuim, cel puţin, la dinamizarea reformelor pe interior, astfel încât să putem să ne apropiem mai repede de Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Aceşti nouă deputaţi fac parte din majoritatea parlamentară?

Iurie Leancă: „Noi conlucrăm cu majoritatea parlamentară, dar, deocamdată, pe dimensiunea parlamentară. Aceasta înseamnă că noi, ca Partid Popular European, în luna iulie anul trecut am semnat un acord de parteneriat cu această majoritate pe dimensiunea europeană, doar că atunci, în faza respectivă, mai puţin poţi să influenţezi anumite decizii. Acum, prin faptul că am creat acest grup parlamentar, colegii noştri făcând parte din această majoritate parlamentară, sigur că vom avea şansa să ne spunem cuvântul şi pe tot ce înseamnă agendă, control parlamentar, reforme.”

Europa Liberă: Voturile acestor nouă deputaţi sunt foarte importante, inclusiv pentru a fi schimbat sistemul electoral. Pentru că trebuie voturi suficiente ca să fie votat proiectul de lege înaintat de către colegii dumneavoastră din Parlament, cei din Partidul Democrat. Ce veţi face? Susţineţi această idee?

Iurie Leancă: „Eu, personal, văd avantaje şi dezavantaje în orice sistem. Tot ce ne-am propus noi în partid, în primul rând, e să avem o discuţie cu colegii noştri, cu simpatizanţii noştri. Astfel încât, ca deputat, să nu vorbesc doar în nume propriu, ci să vorbim în numele unei pături importante din Republica Moldova. Acest proces de consultare a colegilor noştri l-am iniţiat şi imediat după sărbătorile sfinte vom lua o decizie finală. Sigur că faptul că acum împreună cu domnul Carpov facem parte din acest grup parlamentar ne obligă şi e interesul nostru să discutăm acest subiect cu colegii din grupul parlamentar.

Bineînţeles că există opinii diverse, ca în societate, suntem, din punctul acesta de vedere, foarte pluralişti. Dar şi cu colegii din grupul parlamentar am convenit să mai avem o discuţie detaliată după sărbători şi să ne formalizăm punctul nostru de vedere. Deci, decizia finală o vom lua după sărbători.”

Europa Liberă: Dar balanţa înclină către uninominal, către sistem mixt, către cel care este?

Iurie Leancă: „Orice sistem trebuie să fie aplicat pe anumite realităţi şi pe anumite provocări şi obiective pe care le are ţara şi societatea. Eu am venit în politică crezând că doar integrarea europeană ne poate salva pe noi, ne poate ajuta să avem instituţii, stat prosper, stabil, cu pensii decente, cu salarii, cu justiţie echitabilă. Ceea ce am făcut împreună cu colegii în iulie anul trecut şi ceea ce am făcut acum, constituind acest grup parlamentar, porneşte de la o singură dorinţă, de a face tot ce e posibil astfel încât acest parcurs să nu fie periclitat. Pe acest motiv, inclusiv în acest subiect al uninominalului sau al mixtului, sau proporţionalului modificat mă voi conduce, în primul rând, de la acest interes: să nu apară impedimente, provocări, ameninţări la parcursul nostru european.”

Europa Liberă: Deci, astăzi nu aveţi un răspuns?

Iurie Leancă: „Nu. Dar după cum vă spuneam, după sărbători. E foarte important să ţinem cont şi de opinia cetăţeanului. E foarte important, aşa cum ne recomandă şi Comisia de la Veneţia, să fie totuşi, consens naţional nu va fi, dar, cel puţin, o bună majoritate să creadă şi să vrea un anumit sistem.”

Europa Liberă: De fapt, dumneavoastră cum vedeţi acest consens?

Iurie Leancă: „Prin discuţii în continuare, ale experţilor pe interior. Mai urmează să vedem şi opinia celor din afară. Fiindcă nu cred că cineva şi-ar dori să ia o decizie fără a ţine cont de opinia instituţiilor de specialitate din afara Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Observatorii scenei politice spun că aţi fi fost influenţat de liderul Partidului Democrat să creaţi acest grup parlamentar. E adevărat?

Iurie Leancă: „Am văzut opinia domnului Vlad Socor, deşi nu e prima dată când dânsul lansează tot felul de atacuri absolut nejustificate la adresa mea. Și până acum tot am zis că le voi ignora, le voi trece cu vederea şi nu le voi comenta. Dar paharul răbdării a fost umplut şi un mic comentariu se cere. Dânsul a spus că după decizia mea de a crea acest grup se termină amiciţia noastră de 25 de ani. Mi-a mai pus în cârcă că, din momentul când am ajuns să fiu prim-ministru, l-am eliminat din guvern pe domnul Negruţa şi pe Dorin Recean, ministrul de Interne. Deci, în primul rând, amiciţia noastră s-a terminat, atunci când a început să mă critice vehement şi absolut nejustificat. Sau nu mai vorbea nimic despre mine.

În momentul în care eram prim-ministru şi mi-a solicitat nişte resurse financiare pentru fundaţia pe care o reprezintă, de la Washington, i-am spus că nu am astfel de resurse nici personal, nici guvernul nu e poate aloca. Deşi până atunci m-a elogiat, după aceasta nu mai vorbea despre mine. În momentul în care am plecat din PLDM, am devenit ţinta tuturor atacurilor. Deci, nu-mi dau seama ce fel de amiciţie, dacă dânsul tot m-a atacat. Eu i-aş sugera domnului Socor să se axeze pe credibilitatea sa. Amiciţia noastră nu prea a exista în perioada comunistă din Republica Moldova, 2001-2009, atunci când dânsul era apologetul lui Voronin şi al comuniştilor. Aşa că pe mine nu poţi să mă acuzi că mi-am trădat vreodată obiectivul meu.

Am fost acel care am iniţiat integrarea europeană a Republicii Moldova încă în ’97-’98. Și consider că aceasta este unica cale a noastră de a supravieţui ca stat, ca societate. Şi voi face tot ce e posibil ca să ajut Republica Moldova să nu deviem de la acest obiectiv.”

Europa Liberă: Dar această constituire a grupului parlamentar a avut cumva girul domnului Plahotniuc?

Iurie Leancă: „A avut girul colegilor mei din partid şi a avut girul colegilor din fostul PLDM, cei cu care ne-am întrunit. Noi am discutat în partid, cel puţin, la două consilii naţionale, în toamnă şi unul mai recent, şi colegii mei au zis că este bine în această situaţie foarte complicată pentru ţară şi pentru lume să încercăm să nu stăm la o parte şi să susţinem ceea ce este bun şi să criticăm doar ceea ce este rău. Şi să încercăm din interior să facem aşa încât ceea ce este bun să amplificăm, iar ceea ce este rău să nu mai apară.”

Europa Liberă: Domnule Leancă, această polarizare a societăţii moldave continuă şi se pare că încă va continua, pentru că oricum sunt pregătiri şi pentru alegerile parlamentare din 2018, dar este în detrimentul Republicii Moldova. Ce prezent şi, mai ales, ce viitor are statul acesta, când unii cred că Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană şi să se integreze, iar alţii, din contra, spun că viitorul ţării e doar alături de Federaţia Rusă, împreună cu Federaţia Rusă?

Iurie Leancă: „Această polarizare o moştenim nici nu din ’91.”

Europa Liberă: Dar nu e o scuză că trecutul a fost cel pe care l-a avut Republica Moldova.

Iurie Leancă: „E adevărat. Doar am vrut să zic că din ’91 încoace, uitaţi-vă, în toate alegerile parlamentare, prezidenţiale mereu am fost marcaţi că ba venea cineva care se pronunţa pentru o relaţie mai strânsă cu Occidentul, ba după aceea veneau alţii care voiau cu Estul.”

Europa Liberă: Şi în continuare votul geopolitic decide cine să guverneze Republica Moldova.

Iurie Leancă: „Din păcate, aşa este. Cred că nu am reuşit să explicăm concetăţenilor noştri ceea ce este evident. Mă întrebau zilele acestea nişte ambasadori occidentali: „Cum, după tot ce am făcut noi pentru Moldova – drumuri, irigare, grădiniţe, centre sociale, regimul fără vize, investiţii, bani pentru buget – o bună parte din lume încă mai vrea relaţii cu Federaţia Rusă?”, care, din păcate, nu ne-a ajutat cu nimic, decât faptul că, e adevărat, primeşte o bună parte dintre cetăţenii noştri care lucrează acolo şi mai susţine financiar şi nu doar financiar un regim separatist. E atât de evident cine ne poate ajuta şi cu resurse financiare, şi cu sprijin politic.”

Europa Liberă: Dar ce le-aţi răspuns ambasadorilor occidentali? De ce cetăţenii Republicii Moldova încă mai trăiesc cu această percepţie că îi va fi mai bine omului şi statului alături de Rusia?

Iurie Leancă: „Elemente sunt mai multe. Începând de la televiziunile ruseşti, care fac ravagii aici, în spaţiul nostru informaţional. Noi nu avem securitate informaţională deloc. Noi nu avem o linie oficială care ar fi promovată, cel puţin, la anumite televiziuni naţionale, chiar şi private. E bine să fie un punct de vedere promovat, chiar dominant pe alocuri, aşa cum se întâmplă în foarte multe ţări. Bănuiesc că faptul că avem un număr mare de migranţi în Federaţia Rusă, la fel, lasă un impact asupra percepţiei realităţilor din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar nu e de neglijat şi faptul că şi politicienii au compromis parcursul european.

Iurie Leancă: „Politicienii au compromis, au contribuit, mai contează că mai depindem încă confesional tot de Moscova ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Adică, că Mitropolia Moldovei aparţine de Patriarhia Rusiei?

Iurie Leancă: „Cred că şi aceasta joacă un anumit rol în formarea opiniei cetăţeanului din Republica Moldova. Dar cineva poate să îmi spună că sunt scuze. E adevărat, puteam în 25 de ani, eram datori, de fapt, să schimbăm elementele care influenţează gândirea cetăţeanului. Dar nu avem altă soluţie decât, în primul rând, să acţionăm mult mai bine, acţiuni care ar însemna pensii decente, salarii decente, locuri de muncă în Republica Moldova, justiţie de alt gen, drumuri ş.a.m.d. Şi să explicăm că toate aceste lucruri se pot întâmpla doar cu sprijinul, sub presiunea partenerilor noştri occidentali. Şi atunci când omul va vedea şi va simţi pe propriul buzunar că, într-adevăr, se schimbă ceva... Practic, din 2009 încoace nu a existat nicio localitate unde nu s-ar fi realizat mai multe proiecte, fie că e vorba de grădiniţe, şcoli, centre sociale, drumuri, parţial ş.a.m.d. Dar ceea ce nu am reuşit noi într-o manieră mult mai puternică e să facem aşa încât mai mulţi bani să vină în buzunarul omului, mă refer la pensii şi salarii.”

Europa Liberă: Sau cetăţeanul înţelege această bunăstare prin nişte reforme reale şi nu mimate. Aşteaptă rezultate foarte clare în lupta împotriva corupţiei, flagelul care s-a încetăţenit cel mai mult şi despre care cetăţeanul crede că mai mult se mimează sau se face circ, decât justiţie în Republica Moldova şi salarii bune, locuri de muncă, pensii bune.

Iurie Leancă: „Eu aş începe cu salarii şi pensii, fiindcă, până la urmă, acelaşi fond social e afectat de faptul că nu se plătesc impozite, că salariile se dau în plic; acelaşi buget e afectat de tot felul de scheme ş.a.m.d.; că justiţia pune presiuni pe potenţialii investitori ş.a.m.d. Este totul foarte şi foarte strâns legat. De aceea, ceea ce putem noi face ca grup parlamentar e să contribuim, să ajutăm, unde putem să punem presiuni pe guvernare, să aibă o abordare mult mai sistemică. Fiindcă anumite chestii s-au întâmplat, unele pozitive, chiar şi decizia recentă de a cumpăra energie electrică doar din Ucraina e una foarte bună, are ramificaţii, efecte multiple asupra mai multor subiecte.”

Europa Liberă: Domnule Leancă, ca diplomat, ca politician, ar trebui să aveţi soluţii şi pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre Chişinău şi Moscova. Pentru că oricum aceasta se răsfrânge şi rămâne în mentalitatea cetăţeanului.

Iurie Leancă: „Mereu am pornit de la ideea că este important să avem un dialog civilizat, bazat pe anumite principii, respect reciproc, neamestec în treburile interne, un dialog intens cu Federaţia Rusă. Nimeni niciodată nu mi-a imputat că nu am depus eforturi şi ca ministru de Externe, şi ca prim-ministru. Nu tot timpul am obţinut rezultate concrete, fiindcă pentru tangou, cum spun englezii, e nevoie de doi. Degeaba am tot încercat în 2014 să explic că Zona de Liber Schimb cu Uniunea Europeană nu afectează Zona de Liber Schimb din CSI, oricum, ne-au introdus sancţiuni. Mi-a zis cândva un demnitar rus suspus: „Nu aşteptaţi de la noi doar decizii raţionale, deseori luăm şi noi decizii emotive”. Iar emoţia lor era că noi plecăm, scăpăm de sub influenţa lor. Eu sunt convins că, odată şi odată, vom avea un dialog bun cu Federaţia Rusă. Tot ce îmi doresc eu e ca noi să fim cât mai insistenţi, să trimitem delegaţii acolo, să comunicăm, să explicăm. Dacă vedem că, cu totul este ostilitate, atunci tragem anumite concluzii. Dar eu acum aş face tot ce e posibil pentru a anima acest dialog, a explica, dar fără a pune în discuţie obiectivele noastre primare, prioritatea noastră care înseamnă integrarea europeană, care înseamnă bine şi pentru românii/moldovenii din Republica Moldova, dar şi pentru ruşii etnici, bulgari ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Relaţia bună dintre Chişinău şi Kiev ar putea să se răsfrângă asupra situaţiei din stânga Nistrului negativ, pozitiv?

Iurie Leancă: „Bineînţeles că regiunea transnistreană e la frontiera estică a Republicii Moldova, frontieră comună cu Ucraina. Şi a doua comunitate ca număr după moldovenii din Transnistria sunt ucrainenii. Economia Transnistriei sau comerţul se face, în mare parte, prin portul de la Odesa şi pe acolo vine o bună parte din contrabandă.”

Europa Liberă: Domnule Leancă, în stânga Nistrului s-a arborat drapelul Federaţiei Ruse alături de aşa-zisul drapel al regiunii transnistrene. Şi toţi liderii care au fost şi actualul, domnul Krasnoselski, insistă pe ideea că doar recunoaşterea independenţei Transnistriei va fi colacul de salvare pentru regiune.

Iurie Leancă: „Atât timp cât nu putem vorbi în termeni serioşi că există premise nu doar interne, dar şi în spaţiul, în arealul euroatlantic pentru a avansa în reglementarea conflictului, cei de la Tiraspol îşi vor face mendrele, vor arbora orice drapele, vor vorbi despre tot felul de valute ş.a.m.d. Nu avem noi pârghii astăzi directe să îi influenţăm. Se vor crea astfel de premise vreodată sau nu? Eu îmi aduc aminte de iniţiativa de la Mesenberg a cancelarului Merkel şi a preşedintelui rus de atunci, Medvedev. Nu pot să vă dau prea multe detalii, dar pot să vă zic că în momentul acela apăruseră anumite premise pentru a avansa cu o soluţie politică, nu în detrimentul viitorului european al Republicii Moldova, dar în contextul pe care ni-l dorim noi.”

Europa Liberă: Deci, ruşii ar fi agreat această idee?

Iurie Leancă: „Nu pot să zic mai mult, dar aduceţi-vă aminte că în Memorandumul de la Mesenberg se vorbea despre eventuala operaţiune de menţinere a păcii UE-Rusia în regiunea transnistreană. Deci, ar fi fost primul test. Ceea ce vreau să vă zic, astăzi noi nu avem aceste premise, e război în Ucraina, e război rece între Est şi Vest. Noi nu putem miza doar pe noi, că atât timp cât noi vom pleda pentru vectorul occidental, se vor găsi soluţii imediate pentru regimul comercial, pentru alte probleme, pe Transnistria, dar trebuie să muncim. Şi aici rolul relaţiei Chişinău-Kiev e unul foarte şi foarte mare. Cumpărăm energie electrică din Ucraina, să vedem ce se întâmplă cu Cuciurgan. Noi prin faptul că, cumpăram de acolo energie electrică tocmai cream premise pentru a subvenţiona regimul transnistrean separatist.

E foarte bine de unde se cumpără acum, doar că vreau să aud mult mai mult de la guvernarea noastră ce se face pentru a intra într-o fază activă, nu de discuţii, nu de studii de prefezabilitate, dar de acţiuni concrete pentru interconectarea pe energia electrică. Mă bucur că pe gaze, slavă Domnului, după o întrerupere de doi ani, am revenit. Vreau să văd şi pe energia electrică. Şi atunci se vor crea premise pentru masa critică care ne-ar permite, eventual, să ne gândim la o soluţionare a conflictului transnistrean.”

Europa Liberă: Şi, ca să încheiem această discuţie, rămâneţi în politică, reveniţi în diplomaţie?

Iurie Leancă: „La momentul de faţă am creat acest grup parlamentar şi ne axăm pe dimensiunea parlamentară. Aşteptăm reforma guvernului promisă de majoritate. Să vedem care sunt elementele. Să vedem care sunt obiectivele şi, eventual, vom mai discuta. Dar acum ne axăm pe palierul parlamentar.”