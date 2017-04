Igor Boțan: „E o ruşine ca un şef de stat să cerşească, ştiind că embargoul a fost impus pe criterii politice”

Europa Liberă: Igor Dodon dă asigurări că: unu – nu va fi politică în formaţiunea în care are de gând să aducă Moldova; doi – că va avea doar de câştigat cu intrarea pe o piaţă de 180 de milioane de consumatori. Ce e rău în aceasta?

Igor Boţan: „Domnul Igor Dodon se comportă ca agent electoral al Partidului Socialiştilor, folosind instituţia prezidenţială. Și aceasta e rău, ba chiar e foarte rău. Nu e nimic rău dacă Republica Moldova va reveni pe piaţa rusească, dar pentru aceasta domnul Dodon, atunci când se întâlneşte cu Vladimir Putin, trebuie să-i transmită un mesaj foarte clar: „Domnule Putin, aţi văzut că Republica Moldova nu este ţara care face reexport pe piaţa rusească. Lucru pe care dumneavoastră, domnule Putin, l-aţi menţionat în 2013, atunci când aţi fundamentat necesitatea introducerii embargourilor’.”

Europa Liberă: Dar poate spune aceasta?

Igor Boţan: „Domnul Dodon ar trebui, ca şef al statului, să facă acest lucru. Dar nu să cerşească: „Mai daţi-i voie uneia, sau încă la două, sau la trei companii moldoveneşti să exporte pe piaţa rusească”. Noi ştim cu toţii şi domnul Putin a spus foarte clar că pedeapsa pe care ne-a aplicat-o nouă a fost una de a descuraja Republica Moldova pentru a semna Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Iar la baza acestei pedepse a stat, aşa cum spunea Vladimir Putin, eu citez din memorie: „frica că Republica Moldova ar putea submina securitatea economică a Federaţiei Ruse, practicând reexportul”. Atunci ne-am uitat în statistici şi am văzut că doar 0,2% din volumul de schimburi comerciale ale Rusiei le are cu Republica Moldova.”

Europa Liberă: Adică, Dodon ar trebui să îl prindă cu oca mică pe Putin?

Igor Boţan: „Poate să o facă delicat, spunându-i: „Domnule Putin, domnule preşedinte, uitaţi-vă ce scriu instituţiile din Federaţia Rusă specializate în comerţ extern, fluxul de reexport din Europa spre Rusia vine prin Belarus, care este ţară membră a Uniunii Economice Euroasiatice. Fluxul de reexport din China vine în Federaţia Rusă prin Kazahstan care, de asemenea, este ţară membră şi fondatoare a Uniunii Euroasiatice”. Şi Federaţia Rusă aplică sancţiuni partenerului din Uniunea Euroasiatică Belarus. Şi noi ştim ce fel de sancţiuni sunt aplicate.”

Europa Liberă: Igor Dodon a ţinut să accentueze că există, cel puţin, două state care au acorduri şi cu ЕврАзЭС [Uniunea Economică Euroasiatică], şi cu Uniunea Europeană, şi alte două state negociază. Iar cele care au semnat deja au avut perspicacitatea, expresia îi aparţine domnului Dodon, să nu deschidă pieţele lor în faţa mărfurilor din Uniunea Europeană, ci şi-au protejat producătorii locali, ceea ce nu a făcut Republica Moldova. Aici se conţine, probabil, aluzia că Igor Dodon vrea totuşi să renegocieze Acordul de Asociere.

Igor Boţan: „Domnul Dodon revine, iarăşi şi iarăşi, la comerţul asimetric cu Uniunea Europeană. Rusia nu a vrut ca Republica Moldova, Ucraina, Armenia să aibă Acord de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, pentru că aceste Acorduri de Liber Schimb au fost deep and comprehensive, adică aprofundate şi cuprinzătoare. Aceasta însemnând că standardele de calitate, alte standarde necesare sunt, de fapt, împrumutate de la Uniunea Europeană. Rusia a vrut ca Republica Moldova să rămână în aria Gost-urilor. Aceasta a fost cauza pentru care Rusia ne-a pedepsit. Dar semnarea Acordului de Asociere şi invocarea pericolului reexportului sunt lucruri care nu se leagă. Republica Moldova în orice moment poate invita experţii ruşi ca să verifice la faţa locului că produsele exportate sunt de origine moldovenească. La fel cum şi Uniunea Europeană a impus cote chiar în cadrul acestui Acord de Liber Schimb de export pe piaţa Uniunii Europene, până în momentul în care Republica Moldova dovedeşte că are capacităţi să producă pentru export mai mult decât limita pusă în aceste cote. Acelaşi lucru, Republica Moldova şi domnul Dodon ar trebui să o invite pe Rusia să-l facă.”

Europa Liberă: Dar, de exemplu, dacă Dodon de bună seamă se va apuca să renegocieze cu Uniunea Europeană are posibilităţi dânsul să dea înapoi?

Igor Boţan: „Categoric nu. În primul rând, Dodon nu are atribuţii să facă acest lucru. Acest lucru trebuie să-l facă guvernul, deşi domnul Dodon poate avea un cuvânt. Potrivit Constituţiei, totuşi el este persoana responsabilă pentru politica externă a Republicii Moldova. Dar deja Acordul de Asociere fiind semnat, el are cu totul alte valenţe legate de comerţul, de economia Republicii Moldova. Deci, nu sunt tocmai documentele care vizează în mod direct atribuţiile domnului Dodon. Dacă domnul Dodon deţinea funcţia respectivă la momentul negocierii Acordului de Asociere, probabil, domnia sa ar fi avut pârghii şi instrumente de a interveni. Acum trenul a plecat. Și Uniunea Europeană a transmis un mesaj foarte clar: renegocierea este imposibilă. 28 de ţări membri ale Uniunii Europene au ratificat acest acord. Cine va umbla acum să revadă toate aceste documente? Ori Republica Moldova renunţă şi atunci Republica Moldova este în pierdere absolută, ori Republica Moldova merge înainte. Şi dacă domnul Dodon totuşi are relaţii bune cu preşedintele Putin, să fie atunci sănătos şi să-l convingă pe domnul Putin să elimine barierele de ordin politic. Este o ruşine ca un şef de stat să cerşească, ştiind că embargoul a fost impus pe criterii politice. S-a invocat pentru merele Republicii Moldova molia orientală, care s-a dovedit că este una inteligentă, ştie care sunt hotarele localităţilor moldoveneşti, a celor găgăuze şi a celor transnistrene. Pentru cele găgăuze şi transnistrene molia orientală nu contează, pentru producătorii de producţie agricolă din localităţile moldoveneşti vedeţi molia orientală este atât de nocivă şi se implică în jocurile politice.”

Europa Liberă: Acelaşi lucru e valabil şi pentru vinuri.

Igor Boţan: „Da.”

Europa Liberă: Totuşi, dacă Moldova astăzi ar vrea să exporte producţie în Kazahstan, în Armenia, în Belarus, ce ar împiedica-o? Acordul cu Uniunea Europeană împiedică asemenea exporturi?

Igor Boţan: „Nu împiedică. Pentru că noi suntem pe picior de egalitate cu Uniunea Europeană şi cu Uniunea Economică Euroasiatică sau cu statele CSI.”

Europa Liberă: Şi atunci de ce atât tam-tam face domnul Dodon? Ce avantaj i-ar oferi o eventuală participare la această Uniune Euroasiatică?

Igor Boţan: „Ar câştiga piaţa euroasiatică, dar pierde piaţa Uniunii Europene. Şi aceasta mie mi se pare că sunt lucruri absolut…”

Europa Liberă: Dar Dodon spune că sunt perfect compatibile.

Igor Boţan: „Dacă sunt compatibile, atunci de ce nu pătrunde producţia agricolă moldovenească pe piaţa Federaţiei Ruse? Pentru că sunt impuse bariere de ordin politic: „Aţi încălcat sau nu aţi luat în consideraţie dorinţa Rusiei de a se proteja de eventuale, potenţiale reexporturi, iată, v-am închis piaţa’.”

Europa Liberă: Deci, preşedintele Dodon trişează, când spune că sunt perfect compatibile şi se preface că nu ştie de motiv?

Igor Boţan: „Există cinci niveluri de integrare economică. Primul nivel a fost cel pe care l-am avut cu schimbul asimetric. Al doilea nivel este piaţa de liber schimb. Şi pentru Republica Moldova strategic, fundamental a fost să avem două Acorduri de Liber Schimb: unul cu Uniunea Europeană, altul cu Rusia. Singura problemă a fost în standarde. Noi am îmbrăţişat standardele europene şi Rusia s-a supărat că, vedeţi, acesta e un mecanism de influenţă. Şi atunci, ne-a pedepsit. În rest, nu există absolut niciun fel de bariere. Şi strategia Republicii Moldova a fost ca o ţară mică între Uniunea Europeană şi Uniunea Euroasiatică să aibă rolul unui trigger. De exemplu, investitori din Rusia vin în Republica Moldova, produc ceva cu valoare adăugată şi exportă în regim liber în Uniunea Europeană. Acelaşi lucru îl fac investitorii europeni. Şi Republica Moldova, ca o ţară mică, profită de pe urma acestei poziţii avantajoase, trebuie să recunoaştem, în condiţiile înapoierii noastre social-economice. Federaţia Rusă a spus: „Nu. Voi aţi fost parte a zonei noastre de influenţă, noi vrem ca această zonă să rămână după noi. De aceea, nouă nu ne place că îmbrăţişaţi standardele europene”. Acesta a fost mesajul.”

Europa Liberă: Igor Dodon acum, de fapt, ce vrea? Cât de interesaţi ar fi de participarea Moldovei la piaţa aceasta euroasiatică ceilalţi participanţi? Să luăm Armenia, Kazahstanul şi Belarusul?

Igor Boţan: „Lucrurile sunt foarte strâns legate între ele. Rusia a elaborat împreună cu partenerii un cod vamal, un cod care trebuie aplicat şi, iată, Belarusul este cel care refuză să semneze acest cod vamal. Dacă vor avea un cod vamal comun şi Rusia îşi va anunţa partenerii ca principalul, să spunem, centru de atracţie, că pericolul de reexport vine din Republica Moldova, atunci sigur că, practic, toate aceste pieţe vor trebui să se alăture la acest embargou generat de Rusia.”

Europa Liberă: Adică, acest avertisment al lui Putin astăzi e valabil şi pentru ceilalţi parteneri?

Igor Boţan: „Volumul schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu Armenia, Kîrgîzstan, Kazahstan sunt minimale, iar volumul de comerţ cu Belarus este substanţial. Şi iată că Belarus insistă pe anumite reguli foarte clare, de aceea, nu semnează codul vamal. Iar exporturile în Republica Belarus din partea Republicii Moldova sunt destul de semnificative. Deci, pentru noi piaţa belarusă chiar contează. Și contează foarte mult. Pentru noi este important ca Rusia să scoată barierele comerciale şi în cadrul relaţiilor bilaterale să avem relaţii de prietenie, comerţ, schimburi ş.a.m.d.”

Europa Liberă: De ce nu are curajul Igor Dodon să îi atragă atenţia lui Putin că nu a avut dreptate cu eşafodajul acesta?

Igor Boţan: „Nu e vorba de curaj. E vorba de interes. Domnului Dodon, ca agent electoral al Partidului Socialiştilor, îi convine nu să rezolve problema, ci să îşi lărgească câmpul de manevră ca, peste o săptămână, să spună: „Încă o companie moldovenească a pătruns pe piaţa Federaţie Ruse după ce m-am întâlnit cu Vladimir Vladimirovici şi l-am rugat’.”

Europa Liberă: Cu blagosloviri.

Igor Boţan: „Deci, problema se rezolvă ori de principiu, domnul Dodon, de fapt, ce mesaj ne transmite nouă, cetăţenilor? Că Rusia a procedat corect, când ne-a pedepsit. El aceasta promovează. Şi când se duce şi scânceşte pe lângă domnul preşedinte Putin şi îi spune: „Hai, mai lăsaţi de la Cricova. Iată, v-am adus un cadou chiar din proprietatea dumneavoastră. Ian gustaţi să vedeţi ce e bun. Chiar nu merită Cricova să ajungă pe piaţa rusă?”. Mâine se va duce şi va face acelaşi lucru pentru Purcari, dacă va fi rugat. În loc să spună: „Domnilor, dar nu e corect ceea ce faceţi. Reexportul din Europa prin Republica Moldova nu există actualmente. Și noi dăm garanţii că vom face totul pentru ca acest fenomen negativ să nu se întâmple’.”