Iarna din aprilie în Republica Moldova (GALERII FOTO)

Autoritățile au menținut pe parcursul întregii zile avertismentul de a nu ieși din casă și cel de a nu pleca în călătorie, în special pentru cetățenii din zona de centru și sud a țării. La Chișinău, transportul public a început să circule abia în după amiaza zilei și doar pe unele trasee. De asta, oamenii au fost îndemnați să rămână acasă pe parcursul zilei și să țină cont de avertismentele lucrătorilor din cadrul serviciului pentru situații excepționale.

„De dimineață a căzut un copac pe acoperiș, am ieșit toată ograda și hai la curățit ograda, am tăiat copacul, și cei mici și cei mari, am rânit omătul de la 7 dimineața până la 12.”

Pe Maria Ștefan, pensionară din capitală am întâlnit-o în după amiaza zilei, în fața unui magazin alimentar. Ea îmi spune cu mândrie că situația excepțională a mobilizat ca niciodată locatarii din curte. Mai multă lume a făcut clacă la adunat crengile doborâte și deszăpezire. Femeia regretă că nu și-a făcut provizii. Magazinul din apropiere l-a găsit închis, la fel ca și oficiul poștal:

„Am fost la poștă să achit pentru serviciile comunale. Este închis peste tot. Ieși la pâine, la ceva ce-i mai necesar, dar așa, să umbli pe undeva-nu.”

La fel ca Maria Ștefan, spre magazin s-au văzut siliți sa-și facă drum mulți dintre locuitorii Chișinăului, așa că la orele amiezii, orașul nu mai părea amorțit.

Au apărut pe străzi lucrătorii de la Direcția Spații Verzi, polițiști și voluntari care s-au oferit să dea o mână de ajutor autorităților.

Pe strada Constantin Tănase, un grup de tineri eliberau trotuarul de crengile căzute peste noapte. Intru în vorbă cu Sergiu Cotorobai:

„Suntem locatari de aici din cămine. N-am putut ieși, nici un transport nu merge și n-am ajuns noi astăzi la muncă.”

Europa Liberă: Dar n-ați stat în casă, că autoritățile au zis să nu iasă lumea.

„Ei au zis, dar să aștepți de la autorități, până luni nu fac ei treabă. N-au să dovedească pur și simplu. Tot drumul era blocat și am hotărât să facem un pic de curățenie, să putem ieși. Vedeți, au fost defrișate, au fost tăiate, numai grămădite aici și noi curățim.

Încă din primele ore ale dimineții, mai mulți chișinăuieni au lansat pe rețelele de socializare apeluri mobilizatoare către locuitorii capitalei, să dea o mana de ajutor acolo unde autoritățile n-au reușit să intervină cu promptitudinea așteptată de cetățeni. De exemplu, pentru a curăți și elibera de copacii căzuți curtea Spitalului de Urgență.

Unul din interlocutorii mei, Ion Burcă spune că i se pare firesc ca localnicii să intervină pentru a se depăși cât mai curând posibil blocajul în care s-au pomenit cartiere întregi:

„A mai rămas pe acasă cozonac, pască, chiar dacă nu-i pâine și nu lucrează, că am fost la trei magazine și sunt închise. Dar trebuie să intrăm în situație, să punem singuri mâna pe lopată, să scoatem crengile, să curățim, să nu așteptăm tot timpul cineva să vină să ne facă. În casă la noi suntem gospodari, așa că nu trebuie să ne gândim că cineva e vinovat.”

Chiar dacă ninsoarea a paralizat circulația din oraș, mulți locuitorii ai capitalei nu și-au amânat vizita la medicul de familie. La policlinica de pe strada Petru Rareș cadrele medicale nu au dus lipsă de vizitatori.

Stau de vorbă cu două tinere, venite acasă din Israel:

„Am fost la stomatologia de aici cu fetița. Sînt medici, dar ne-au spus că au ajuns cu dificultate la serviciu, a trebuit să se întoarcă acasă, să se schimbe. E greu. Într-adevăr am făcut un înconjur mare prin centru, nu se curăță firele acestea care stau pe jos, sunt persoane voluntare care avertizează.”

În teritoriu, în localitățile din zona centrală și de sud, unde la fel a nins puternic, angajații de la serviciul de asistență medicală urgentă spun că au intervenit cu întârziere din cauza drumurilor înzăpezite.

La Cimișlia și Taraclia, în prima parte a zilei ambulanțele au putut circula doar pe străzile principale. O situație similară a fost la Criuleni și Strășeni. Cu toate acesta, spun medicii nu s-au înregistrat cazuri urgente în care echipele medicale să nu poată interveni.

Din comunicatele oficiale aflăm cîte fracturi și nașteri s-au produs pe parcursul acestei lungi zile de mijloc de aprilie.