„Festivalul Filmului American se axează mai ales pe ficțiune și narațiune de calitate...” (VIDEO)

La Chișinău începe în această seară a 11-a editie a Festivalului Filmului American, organizat de ambasada Statelor Unite in Republica Moldova. Corespondenta noastră a stat de vorba despre importanța culturii în relația dintre două țări cu atașatul cultural al ambasadei, Jonathan Wolfington.

Jonathan Wolfington: „Misiunea principală a Festivalului Filmului American în Moldova este să oferim publicului moldovean oportunitatea de a privi filme în original. În ediția din acest an, vor fi prezentate pelicule atât din Statele Unite, cât și din Europa. Plusul de a privi filme la cinema, comparativ cu televizorul sau calculatorul, este că la cinematograf ai parte de o experiență colectivă. Simțim emoțiile oamenilor din audiență, iar după film putem vorbi despre film cu cei de alături. Cred că e o oportunitate extraordinară pentru a aduna multă lume bună în același spațiu, care să împărtășească experiența de a privi un film.”

Europa Liberă: De ce ați ales filme de ficțiune, chiar animație? Cineva s-ar putea gândi că poate filmele documentare ar reflecta mai bine cultura și realitățile din Statele Unite…

Jonathan Wolfington: „Sunt de acord, filmele documentare sunt foarte importante pentru ilustrarea unei culturi. Ele au o valoare enormă și susținem mai multe inițiative în acest domeniu. Însă acest festival este orientat mai ales spre ficțiune și filme bazate pe narațiune. Explicația e simplă: asta e oferta de la Hollywood pentru audiențele largi.

De exemplu, filmul „Podul spionilor” este bazat pe un caz real, un eveniment istoric, și anume un schimb de prizonieri din perioada Războiului Rece. Unele dintre aceste filme sunt istorii ficționalizate a unor evenimente bine cunoscute, cum ar fi filmele „Ben-Hur”, „Cele zece porunci”… Desigur, luăm în vedere aspectul documentar. Dar Festivalul Filmului American se axează mai ales pe ficțiune și narațiune de calitate.”

Europa Liberă: În program aveți filme noi și vechi, pelicule care au intrat în fondurile de aur ale cinematografiei și care sunt iubite de milioane de persoane. De care principii sunteți ghidați atunci când le alegeți?

Jonathan Wolfington: „În fiecare an încercăm să alegem o tematică deosebită pentru eveniment. Ediția curentă a festivalului onorează patrimoniul nostru comun. Am încercat să abordăm filmele dintr-o perspectivă universală și am căutat titluri cât mai variate. De exemplu, „Indiana Jones” e un film excelent pentru familie. În Statele Unite, le numim „pelicule pop-corn”. Mergi la cinema, evadezi din rutina zilnică pentru câteva ore și uiți de toate problemele.

Alte filme sunt un pic mai serioase. „Regatul Cerului” e mai sobru, „Lawrence al Arabiei” e desigur un film clasic, care a câștigat multe premii. E un film care trebuie privit pe ecrane largi, fiindcă a fost regizat ca să fie văzut de public. Când a fost produs, nu existau prea multe televizoare, dar astăzi privim filme și pe telefoanele mobile! Desigur, în acest caz, calitatea imaginii nici nu se compară cu cea de pe un ecran de 20 de metri lungime.”

Europa Liberă: Ați căutat mai ales diversitatea filmelor sau mizați și pe diversitatea audienței?

Jonathan Wolfington: „Am vrut să atragem și un public cât mai variat. De asta am inclus desenul animat „Mașini” și filmul „Sunetul Muzicii”. Vrem ca oamenii să-și aducă și copiii la unele filme ca să împărtășească această experiență cu generația care crește.”

Europa Liberă: Cât de eficientă este cultura în calitate de instrument diplomatic?

Jonathan Wolfington: „În opinia mea, cultura este un mediu excelent pentru a crea poduri de comunicare între oamenii din diferite țări. Este o modalitate bună să scoatem factorul politic din ecuație, să lăsăm la o parte divergențele de opinii și să ne adunăm ca să împărtășim experiența umană colectivă. Fie vorba de muzică, filme sau sporturi, cultura ne permite să comunicăm în aceeași limbă.”

Europa Liberă: Este a 11-a ediție a festivalului, practic, acest eveniment a devenit o tradiție pentru cinefilii locali. Care sunt așteptările voastre pentru anul curent?

Jonathan Wolfington: „Pe parcursul ultimilor ani, am înțeles că niciodată nu poți ști care filme se vor bucura de cea mai mare popularitate sau la care sala va fi pe jumătate goală. Sfatul meu pentru toți e să vină din timp la cinema, poate cu 20 de minute mai devreme, dacă vor să găsească locuri libere.”

Europa Liberă: Veți aduce festivalul și la Tiraspol, în luna mai. De ce credeți că este important să organizați acest eveniment în stânga Nistrului?

Jonathan Wolfington: „Vom face a doua versiune a festivalului pentru publicul din stânga Nistrului, care va avea loc în perioada 17-21 mai. Cred că este important să organizăm acest festival la Tiraspol, fiindcă avem puține ocazii de a interacționa cu cei care locuiesc în regiunea transnistreană. În calitate de ambasadă, suntem aici pentru toți cetățenii din întreaga Republică Moldova, nu doar pentru cei din Chișinău. Încercăm să stabilim legături cu sudul, nordul țării și regiunea din stânga Nistrului, care este un teritoriu important pentru Republica Moldova. Pentru publicul de la Tiraspol am pregătit un program diferit, cu filme care vor fi subtitrate în limba rusă, pe când cele prezentate la Chișinău vor avea subtitrare în limba română.”