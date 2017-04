În districtul Putney din sudvestul Londrei există o școală, Elliott School, despre care se spune că e un cuib de talente muzicale, pentru că aici au făcut gimnaziul o mulțime de nume ale faimoasei scene electronice londoneze, între care și Kieran Hebden, cunoscut sub numele de scenă de Four Tet.

Kieran Hebden e poli-instrumentist (cântă la pian, tobe, ghitară, clavecin, și trompetă), dar sub numele de Four Tet compune, construiește, și modulează aranjamente muzicale cu ajutorul sampler-ului digital - ceea ce vrea să spună că taie, umple, și pune în secvențe repetate (așa-numitele loop-uri) o mulțime de mostre sonore în tot felul de ritmuri.

Și deși ceea ce iese din acest proces se aude de parcă ar fi elaborate înregistrări de studio, Four Tet face asta acasă la el cu ajutorul unui computer.

Faptul că e poli-instrumentist îl ajută să combine cumva echilibrat instrumentația reală, să-i spunem organică - cu elementele electronice, abstracte într-un flux sonor ce pare a fi creat de o trupă alcătuită din mai mulți membri, deși e opera unui singur om.

Procedeul nu e nou și Kieran Hebden nu e singurul care face asta, dar la el muzica are un echilibru anume, care adună într-o sumă parcă perfectă sunete folk, jazz, krautrock, și techno, adică ceea ce Diana Potts de la All Music descrie în limba engleză așa: „a sampladelic hodgepodge of experimental folk, jazz, and Krautrock-inspired electronica”.