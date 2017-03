Deputații au impus televiziunilor cote de producție autohtonă

Televiziunile din R. Moldova vor fi obligate să transmită pe zi 8 ore de producție „autohtonă”, din care 6 să fie transmise la ore de vârf. Așa prevăd reglementările aprobate astăzi de parlament la solicitarea PD. Inițiatorii modificării Codului audiovizualului spun că în acest fel protejează piața Moldovei de „propagandă” străină – dar televiziunile mai mici spun că este o încercare de la le „lichida”.

Amendamentele propuse de democraţi privind produsul media autohton urmau să fie incluse în proiectul noului cod al audiovizualului şi adoptate concomitent. Aşa fusese decis de majoritatea parlamentară în iulie anul trecut când aceste amendamente s-au votat în prima lectură. Coaliţia majoritară a schimbat macazul şi a votat, joi, cu sprijinul opoziţiei socialiste doar prevederile ce ţin de produsul autohton, iar proiectul noului Cod a fost amânat pe un termen nedeterminat. Totodată, PD a renunţat la unele prevederi pe care iniţial le scotea în prim plan. Este vorba despre măsurile menite să protejeze spaţiul informaţional de propaganda rusească, care fusese criticate inclusiv de OSCE, şi pe care PD vroia să le aplice prin interzicerea emisiunilor de ştiri şi analize politice din ţările care nu au ratificat Convenţia europeană pentru televiziunea transfrontalieră, printre care figurează şi Federaţia Rusă. Renunţarea la acestea ar fi concesia făcută de democraţi socialiştilor în schimbul susţinerii proiectului, crede liberal-democratul Vadim Pistrinciuc:

„Pe ultima sută de metri au apărut unele amendamente. S-a făcut tot ca să voteze şi socialiştii. Aceste modificări vor favoriza două grupuri mediatice, unul mai mare asergit guvernării, altul – PSRM. Prevederile vor duce la o monopolizare şi mai mare a piaţii mediatice. Primii care vor fi afectate sunt canalele româneşti. Chiar am vorbit cu cei de la TVR şi PROTV – sunt în dificultate forte mare ca să acopere această prevedere.”

Amendamentele votate obligă toţi radiodifuzorii să producă cel puţin opt ore de emisiuni locale, majoritatea dintre care să fie difuzate în ore de maximă audienţă. Totodată sunt prevăzute sancţiuni graduale pentru acele instituţii media care nu vor respecta noile condiţii ce ar urma să intre în vigoare treptat. Unii experţi, dar şi manageri de televiziuni au atenţionat şi anterior că în spatele acestei decizii ar sta de fapt intenţia de a falimenta o parte dintre radiodifuzori, pe cei care nu își vor permite să producă emisiuni autohtone, atât cât să umple spațiul de emisie. De cealaltă parte, deputatul democrat Sergiu Sîrbu susţine că radiodifuzorii vor trebui să producă aceeaşi cotă de 30 la sută de emisiuni autohtone, aşa cum sunt obligaţi să o facă şi acum, doar că nu le vor mai putea difuza grămadă, în timpul nopţii, aşa cum o fac mulţi:

„Noi doar am exclus timpul de noapte şi am făcut o claritate privind acea distribuire a orelor de maximă audienţă, plus am mărit timpul orelor de maximă audienţă până la 9 ore. Deci nu s-a schimbat ab solut nimic, doar am venit cu o claritate de emisie a acestei producţii autohtone. Practic de doi ani discutăm despre ac este prevederi care sunt extrem de importante şi necesare pentru dezvoltarea pieţii media din Republica Moldova. asta nu înseamnă însă că nu ar trebui să dezvoltăm în continuare şi să lucrăm la un nou cod al audiovizualului şi probabil se va lucra intens la noul cod al audiovizualului.”

Sergiu Sîrbu a mai spus că la prevederile împotriva propagandei ruseşti s-a renunţat sub presiunea criticilor experţilor naţionali şi internaţionali. El nu a explicat însă de ce contrar unei decizii anterioare a deputaţilor amendamentele au fost aprobate separat de proiectul noului cod al audiovizualului.

Iată însă subtextul pe care îl întrevede Petru Macovei, directorul Asociaţiei Presei Independente:

„Este stranie această grabă a PD. Probabil ea este determinată de interesul acestui partid să rezolve anumite probleme aşa cum le văd ei pe piaţa audiovizualului înaintea alegerilor parlamentare din 2018. Ţinând cont de faptul că la noi acum se concolidează două trusturi mediate, doi poli mediatici diferiţi – PD vs PSRM, probabil că, nu am dovezi, dar intuiesc, este vorba şi de o rivalitate. Deci, e o intenţie a PD de a menţine controlul asupra pieţii media şi de ai exclude de pe piaţă pe toţi cei care sunt oponenţi politici şi care deţin la rândul lor surse media. E foarte grav pentru că la noi nu s-a schimbat nimic, dimpotrivă controlul politic asupra media şi asupra audiovizualului devine tot mai mare şi mai mare.”

Petru Macovei crede că după ce şi-a obţinut mult promovata decizie privind produsul autohton PD care domină coaliţia de guvernare nu ar mai avea nici o dorinţă să revină la proiectul Codului Audiovizualului, adoptarea căruia întârzie de multă vreme.