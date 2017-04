Reacții în Statele Unite la atacul cu arme chimice din Siria

In Siria există din nou suspiciunea ca s-ar fi produs un atac cu arme chimice împotriva populatiei civile. Care sint reacțiile in America? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Un anunt recent arata ca administratia Trump nu mai considera solutionarea războiului civil din Siria o prioritate, preferind sa se concentreze asupra contracararii organizatiei teroriste ISIS.

Senatorul republican John McCain considera aceasta pozitie o pagina neagra in istoria Americana. „Presedintele Siriei, Bashar Assad si prietenii sai rusi au luat act de pozitia americana” - a spus McCain, continuind: „Sint sigur ca au luat act de cele spuse de secretarul de stat Tillerson si anume ca sirienii sint cei care-si vor decide viitorul - una dintre cele mai incredibile declaratii pe care le-am auzit vreodata”.

McCain a mai aratat ca regimul sirian a fost încurajat de retragerea americana si de faptul ca Washingtonul incearca sa ajunga la o intelegere cu Rusia. In acest context s-a produs atacul cu arme chimice care a facut zeci de victime civile si pe care grupari pentru drepturile omului il pun pe seama regimului Assad. McCain considera ca presedintele Trump trebuie sa se pronunte cu claritate impotriva lui Assad și sa comunice ca regimul de la Damasc va plati un pret pentru actiunile indreptate impotriva populatiei. „Vreau sa spun că vom înarma Armata Siriana Libera” - a adaugat senatorul referindu-se la opozitia siriana. El a continuat spunind ca administratia Trump trebuie sa se pronunte pentru inlaturarea regimului sirian si in sprijinul celor care lupta pentru libertate. Senatorul de Arizona a aratat ca nu exista o doctrina de politica externa clară a noii administratii de la Washington, dar si-a exprimat increderea in consilierii pentru securitate nationala ai presedintelui Trump. McCain a adaugat ca nici administratia Obama nu a luat in serios criza siriană. „Am mai vizionat acest film, cind Barack Obama a spus ca daca regimul sirian foloseste arme chimice, va interveni si nu a facut-o”. Un alt senator republican, John Kennedy a spus ca probabil Assad il testeaza pe presedintele Trump, adaugind ca va exista un raspuns dar ca natura acestui raspuns este inca incerta. „Nu putem ramine insa pasivi” - a spus senatorul de Louisiana.