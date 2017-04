Pentagonul cere Coreei de Nord să se abțină de la noi acțiuni provocatoare

Pentagonul avertizeaza Corea de Nord sa opreasca incercarile de destabilizare. Care este contextul acestei solicitari? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Pentagonul a cerut Coreei de Nord să se abțină de la noi acțiuni provocatoare si de la retorica destabilizatoare si sa ia decizia strategica de a isi indeplini obligatiile international si a reveni la negocieri. Purtatorul de cuvint al Pentagonului, Gary Ross, a spus ca programul militar ilegal al Fenianului reprezinta o amenintare clara si grava la adresa securitatii nationale a Statelor Unite.

Aceasta declaratie a fost facuta la citeva ore dupa ce un ziar nord corean a scris ca regimul este gata sa distruga un portavion american, care participa la manevre cu nave japoneze, in apropiere de Filipine. Editorialul din ziarul portavoce a regimului de la Fenian scrie ca tara este pregatita sa-si arate forta militara, scufundind portavionul, „dintr-o singura lovitură”. Acelasi articol arata ca regimul nord-coreean ar avea arme care pot ajunge in Statele Unite si in regiunea Asia-Pacific. Aceste afirmatii nu sint confirmate de surse independente.

Presedintele Trump a spus ca va opri amenintarea nord-coreana si a cerut presedintelui Chinei sa-si foloseasca influenta pentru a opri programul nuclear nord-corean. Departamentul de Stat a aratat ca provocarile nord-coreene sint prea numeroase si periculoase pentru a fi ignorate. „Nu cautam sa avem un conflict militar si nu incercam sa amenintam Coreea de Nord” – a spus un purtator de cuvint, continuind: „Dar vom raspunde la amenintari impotriva noasra si a aliatilor nostrii. Sintem deschisi la idea unor convoribiri, dar pentru asta Corea de Nord trebuie sa puna capat activitatilor ilegale si comportamentului agresiv, in regiune”. Purtatorul de cuvint al Pentagonului a reafirmat angajamentul american pentru securitatea Japoniei si Coreei de Sud.