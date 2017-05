Congresul american se pune de acord asupra termenilor bugetului pe anul fiscal în curs

Negociatori din Congres au ajuns la un acord cu privire la bugetul pe anul in curs in Statele Unite? Care sint elementele compromisului? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

De precizat ca atunci cind spunem bugetul pe anul in curs este vorba despre alocarea pe anul bugetar 2017, care se incheie la sfirsitul lui septembrie, dar multe dintre finantari sint pentru 2018. Bugetul acestui an nu a fost aprobat, ci au existat prevederi legislative care au permis un nivel de finantare, la nivelul anului precedent.

Termenul acestei aprobari a expirat vinerea trecuta, el a fost prelungit cu o saptamina si acum s-a ajuns la acest acord. Astfel, daca totul merge bine la vot, se evita inchiderea guvernului federal, care probabil ar fi adus prejudicii politice, tuturor celor implicati.

Se anticipeaza ca Congresului va vota noul buget saptamina aceasta. Acesta include cheltuieli militare suplimentare de 12,5 miliarde de dolari si o crestere cu 1,5 miliarde pentru paza de frontieră, acestea fiind doua prioritati ale administratiei Trump.

Negocierile nu au fost simple, in conditiile in care, pe parcursul lor, Casa Alba a insistat ca in noul pachet bugetar sa fie inclusa si inceperea zidului despartitor de la frontiera cu Mexicul. In cele din urma Trump a renuntat la acea solicitare, lasind nagocierile la latitudinea membrilor in Congres.

Noile finantari pentru paza de frontiera sint destinate doar unor progrese tehnologice si repararea infrastructurii degradate.

Acordul include si citeva victorii pentru democrati, de voturile carora e nevoie in Senat, in ciuda faptului ca ambele camere ale Congresului sint controlate de republicani. Democratii au luptat sa includa 295 de milioane de dolari pentru ajutorarea statului Puerto Rico sa acopere servicii medicale pentru nevoiasi, 100 de milioane pentru combaterea consumului de droguri si cresterea finantarii pentru cercetare stiintifica.