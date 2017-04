11 aprilie - cea mai plicticoasă zi din istorie…

Recent, presa de pe intreaga planetă a fost zguduita de o stire de maxima importanță: niște cercetatori britanici au descoperit care a fost ziua cea mai plicticoasa din istorie… sau din secolul XX, nu prea are importanta, oricum cea mai anostă din Antichitate si Evul Mediu încoace.



Așa cum s-a anunțat, un grup de distinsi savanti britanici au pus în computere misterioase sute de milioane de date, le-au prelucrat folosind parametri complicati numai de ei stiuti si au ajuns la urmatoarea concluzie jurat stiintifica: cea mai plictisitoare zi din istorie a fost 11 aprilie 1954.



Probabil înnebunitor de plicticoasa, desi o majoritate dintre noi nu-si amintesc asta, sau nu erau născuți.



Niciun rege nu a fost asasinat in acea zi de 11 aprilie 1954, nu a fost anuntat niciun mare premiu, n-au inceput razboaie si nu s-au incheiat păci, ba chiar se pare că cercetatorii care au inventat acest algoritm nu au reusit sa gaseasca in presa de pe toata planeta nici macar vreunul din acele fapte diverse de care cultura populara isi aminteste: hoțul care adoarme uitandu-se la televizor in apartamentul jefuit, sau vițelul cu cinci picioare, sau isteria colectiva din Pakistan, unde cineva a vazut numele lui Allah intr-o felie de pepene.



Nimic, absolut nimic, de-ți vine sa crezi că acei savanti au identificat într-adevar o zi exceptionala in istoria umanitatii. O zi despre care nu se poate spune nimic… in afara de faptul ca daca verificam bine vedem ca in acea zi, 11 aprilie 1954, au avut loc alegeri in Belgia, dar, ma rog, toata lumea stie că asta este egal cu nimic.



Sigur, savantii britanici sint cunoscuti pentru studiile lor uluitor de originale, asupra duratei orgasmului broaștelor, de pilda, însa aceasta noua descoperire a lor capata, in ce mă priveste, dimensiuni metafizice.



Pentru ca daca absența evenimentelor si vidul informational face din acea zi din aprilie ʼ54 o data atât de memorabila, atunci inseamna ca practic intreaga viata a multora ar trebui consimtita de istorie, poate chiar cosmic. Chiar si eu le-as putea furniza savantilor liste cu mii de zile despre care nu am nimic de spus decit ca s-au succedat, asa una dupa alta… istoric, desigur, numai ca n-a stat nimeni lângă mine să le consemneze și să le înregistreze.



Dar să vedem totuși, ca o provocare, dacă mâine, 11 aprilie 2017, se va întâmpla ceva.