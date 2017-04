Postumitatea este şi ea o ieşire la rampă – una în lumina Adevărului, aşa cum se arată în: Constanţa Ţârţău, Ultimul dialog, O carte concepută şi realizată de Antonina Sârbu, ARC, 2016. Apărută la doi ani de la stingerea „celei mai mari actriţe pe care a avut-o Basarabia”, cartea se împarte în două: Constanţa Târţău despre viaţă, teatru şi colegi şi Confesiuni despre Constanţa Târţău, semnate de Marcela Cebotarenco, Lucy Râbceac, Vera Olaru, Silviu Fusu, Ion Ungureanu ş.a.

„…vom scrie o carte (…) cu subtitlul Despre asasinii culturii”, ţine să se facă înţeleasă de la bun început actriţa octogenară, iar dezvăluirile ei nu iartă nicio glorie a teatrului naţional: „Unii regizori, cum a fost Veniamin Apostol, nu mă suportau”; „În timpul unui spectacol, Vitalie Rusu m-a trântit cu capul de podea”; „Valeriu Cupcea mi-a făcut mult rău în ultimii ani”; „Victor Gherlac mi-a făcut multe rele…”; „Atunci am înţeles că acest Strâmbeanu e marele mahăr”; „Dumitru Margine, omul care mi-a nenorocit viaţa”. O singură excepţie: „L-am iubit pe Ciocolov! (…) Am fost fericită cu Serghei Semionovici. El a dat sens existenţei mele”. Dincolo de drama personală („le-am jucat pe Liubovi Koşevaia, Haia Livşiţ, iar de cele mai multe ori îmi dădeau roluri secundare, în scene de grup”), însăşi epoca se reflectă în destinul acestei mari actriţe conştientă că „nu am jucat rolurile pe care mi le-am dorit, nu am avut regizori care să fi lucrat pentru a mă pune în valoare”. Este şi părerea colegilor ei: „Constanţa era actriţă pentru roluri mari. Dar (…) îi dădeau nişte roluri precum Mărioara din nu ştiu ce piesă, roluri secundare” (Vera Olaru). Şi mai tranşant, Ion Ungureanu afirmă: „Constanţa era o pasăre de alt soi. Ea a fost o aristocrată între plebei!”, şi, ceva mai încolo: „Constanţa avea un simţ mozartian al limbii”.

Cu o luciditate amară, actriţa constată că „Asasini ai culturii au fost peste tot, nu numai în teatre, dar şi în literatură, în lumea artiştilor din toate domeniile”; este bine să le ştim numele, chiar dacă, vai! unele fac parte din patrimoniul culturii naţionale…

24 aprilie ’17