Camera Reprezentanților anulează „Obamacare”

Prima victorie legislativa a administratiei Trump. Este ea insa una trainica? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Dupa ani de zile de discutii, republicanii din Camera Reprezentantilor au reusit sa anuleze si sa inlocuiasca programul de asigurari medicale, cunoscut sub denumirea de Obamacare.

Votul, considerat o mare victorie de catre presedintele Trump trimite acest proiect legislativ in Senat. In acea camera, votul va fi chiar mai complicat de obtinut decit in Camera, unde conducerea a incercat sa ajunga la acest compromis, in interiorul propriului grup parlamentar, de acum de doua luni.

Votul din Camera a fost foarte strins, 217 la 213. Toti cei 193 de democrati s-au opus. Lor li s-au alaturat si 20 de republicani.

„Multi dintre noi au asteptat acest vot in ultimii sapte ani”, a declarat presedintele Camerei, Paul Ryan. Un alt membru al conducerii republicane, Steve Scalise a adaugat „Am fost alesi pentru acest vot”. Manifestanti au strigat in fata cladirii Congresului „rusine” catre membrii care coborau pe scari, dupa vot.

Se anticipeaza ca daca va deveni lege, proiectul adoptat in Camera va mari considerabil numarul celor care nu au asigurare medicala. Republicanii au votat proiectul inainte ca el sa fie analizat de catre Biroul Congresului pentru Buget care ar fi estimat pierderile de asigurare, impactul asupra sumelor platite de populatie catre sistem si costurile noului plan pentru bugetul federal. Biroul se va pronunta insa, probabil saptamina viitoare, oferind astfel munitie celor care se opun legii.

In martie, conducerea republicana a retras o varianta de proiect, dupa ce s-a constatat ca nu dispune de suficiente voturi. Inainte de acel efort esuat, Biroul pentru Buget estimase ca 24 de milioane de persoane vor ramine fara asigurare, in decurs de un deceniu. Intre timp, proiectul a fost modificat pentru a satisfice aripile moderata si ultra-conservatoare ale Partidului Republican.