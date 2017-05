Bugetul Statelor Unite pe 2017 și compromisurile administrației Trump

In America, bugetul pe anul in curs nu cuprinde majoritatea prioritatilor presedintelui Trump. Care este explicatia? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Acest buget acopera jumatatea care a mai ramas din anul bugetar, in Statele Unite si se incheie la 30 septembrie, el fiind prima lege adoptata in era Trump, printr-un acord bipartizan. Din acest punct de vedere este un progres.

Tabara presedintelui sustine ca acesta si-a aminat prioritatile pina in toamna, cind va fi adoptat bugetul pe anul viitor, pentru a mentine deschis guvernul federal si a face loc din nou incercarii de a obtine anularea si inlocuirea sistemului de asigurari medicale, cunoscut sub denumirea Obamacare.

Democratii sint insa surprinsi cite concesii au obtinut, desi sint in minoritate. Duminica, presedintele a recunoscut, intr-un fel, ca are multe de invatat despre sistem, spunind insa ca Congresul are reguli arhaice, se misca incet si este in multe privinte, inechitabil. „De multe ori” – a spus Trump – „esti obligat sa ajungi la intelegeri pe care nu ti le doresti. Ai face cu totul altceva. Esti fortat in situatii care nu-ti sint pe plac”.

Care sint prevederile majore ale noului buget, care au implicatii politice. In primul rind, formulari clare care blocheaza finantarea zidului despartitor la frontiera cu Mexicului, pe care Donald Trump l-a promis. Cheltuieli interne, in afara celor pentru aparare, vor creste, asta in ciuda faptului ca administratia se opune. Finantarea unor proiecte de cercetare, incepute in timpul administratiei Obama, va creste, nu scadea cum vrea administratia Trump.

Proiectul presedintelui prevedea reducerea unei treimi din Agentia pentru Protectia Mediului, actualul buget o face cu doar un procent. Trump a primit doar jumatate din ceea ce a cerut pentru cheltuieli militare.

Pentru a mentine negocierile cu privire la Obamacare, administratia a decis sa continue sa finanteze programul.

Pe ansamblu, un compromis, care in viziunea Casei Albe ar putea deschide calea unor intelegeri viitoare, asta pentru ca nu poate conta doar pe propriul partid pentru a-si impune prioritatile legislative.