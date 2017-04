„Brexit înseamnă nesiguranță și mai multe cheltuieli pentru cetățenii de rând”

Europa Liberă: John Warmisham (Labour Party) si Stewart Dickson (Alliance Party of Nothen Ireland), reprezentati Anglia, respectiv Irlanda de Nord in cadrul delegației Marii Britanii la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, care s-a reunit în sesiune plenară în această săptămână la Strasbourg. Cum a fost ziua de 29 martie, ziua Brexitului?

John Warmisham: „Tristă. Pentru mine, care am fost pro-european toată viața, o zi foarte tristă aceasta când a fost invocat articolul 50 care declanșează practic Brexitul…

Stewart Dickson: „Este o zi extrem de dificilă mai ales că mii de oameni din Irlanda de Nord au votat pentru rămânerea Marii Britanii în UE, alături de Scoția și alte părți ale Regatului Unit. Eu vin dintr-o regiune care este foarte pro-europeană, care vede plusurile Uniunii Europene. Asta face pentru noi situația foarte complicată. Dincolo de asta, vom fi singura parte a Marii Britanii care va avea graniță cu UE, respectiv cu Irlanda. Ani de zile ne-am dorit să nu avem granițe, și îmi amintesc in copilările, când călătoream cu mașina părinților mei, eram opriți la graniță. Astăzi nu te oprește nimeni, doar că trebuie să îți ajustezi viteza.”

Europa Liberă: Și totuși, majoritatea britanicilor au vrut să se despartă de UE. Ce le rămâne celor ca Dvs de făcut?

John Warmisham: „Este o situație foarte complexă. Iată, Scoția a cerut organizarea unui nou referendum care ar putea rupe Marea Britanie. Oamenii de afaceri din Marea Britanie sunt foarte îngrijorați. De asemenea, există o mare îngrijorare cu privire la locurile de muncă. Vrem să fim pe mai departe membri ai Congresului Puterilor Locale si Regionale, căci democrația locală este foarte importantă pentru noi. Aici, la Consiliul Europei, se impune standardul cu privire la drepturile omului si statul de drept. Sper ca Marea Britanie să nu părăsească și această organizație. Trebuie să lăsăm o ușă deschisă, căci democrația, drepturile omului și statul de drept sunt foarte importante pentru noi.”

Stewart Dickson: „Marea Britanie a indicat totuși că nu părăsește Consiliul Europei, ci doar Uniunea Europeană, intre cele două organizații fiind o diferență substanțială. Pentru noi, Irlanda de Nord, problema graniței este cea mai presantă. În jur de 10 pana la 12 mii de oameni trec granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord, in ambele direcții, fie pentru a merge la slujbă, fie pentru a merge la școală. Medici, profesori, elevi, fac naveta zilnica in această zonă de graniță. Ca atare, pentru comunitățile aflate la graniță vor fi multe chestiuni tehnice si practice de rezolvat. Apoi, incet incet vor exista standarde diferite între UE și Marea Britanie. Iar asta va ingreuna viata industriilor noastre.”

Europa Liberă: „După cum ați menționat si Dvs., Scoția va organiza, se pare un nou referendum pentru ieșirea din Marea Britanie. O va urma și Irlanda de Nord sau nu?

Stewart Dickson: „Ar complica pentru noi și mai mult lucrurile, pentru că parte din problemele prin care am trecut în ultimii 40 ani in Irlanda de Nord a fost incercarea unei grupări politice de a crea un stat separat al Irlandei de Nord. Multă lume nu a dorit asta, ci a dorit să rămânem in Regatul Unit, desi astăzi probabil că multi dintre noi fac un pas in spate și se întreabă ce a mai rămas pentru Irlanda de Nord în Regatul Unit. Iar aceasta inseamnă pericolul dezintegrarii Marii Britanii, căci dacă scoțienii vor independența, noi avem dreptul de a organiza un referendum si a ne alipi Irlandei. Independenti nu putem fi, nu este fezabil. Nu avem perspectiva independentei, ca Scoția, dar putem ajunge intr-o bună zi parte a statului irlandez.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul relațiilor dintre Marea Britanie și UE?

John Warmisham: „Va fi o relație stranie, dacă ne gândim cum are de gând actualul guvern să relaționeze cu state membre ca Germania sau Franța. Trebuie să vedem cum vom regla comertul cu UE, ce se va întâmpla cu libertatea de mișcare. Haideți să vedem câte lucruri bune avem din Uniunea Europeană, și mă refer mai ales la legislație. Legislația muncii impusă de UE este foarte bună: drepturile muncitorilor intărite, siguranța muncii, cadru legal care ajuta la relatii de munca mai bune. Dacă nu ar fi fost UE, Marea Britanie nu ar fi adoptat aceste reglementări. Haideți să ne gândim cum va fi de acum încolo când vom merge in vacanță în UE: vom avea nevoie de viză, de asigurări, atât de multe lucruril mărunte la care lumea nu s-a gândit și care, in cele din urmă, ne vor costa bani.”

Europa Liberă: Care este cea mai mare îngrijorare pentru cetățenii de rând?

Stewart Dickson: „Nesiguranța, care nu ajută afacerile, nu ajută oamenii. Primul ministru May este foarte dogmatică, spune ”Brexit înseamnă Brexit”, dar nimeni nu înțelege ce înseamnă exact asta. Speranța mea este că la sfârșitul procesului de negociere (care se va intinde, se pare, pe 2 ani) premierul de la momentul respectiv, indiferent cine va fi acela, va prezenta aceasta intelegere fata cetățenilor, astfel ca noi să o putem vota si decide.”

John Warmisham: Pentru mine, tinerii, tinerii din Marea Britanie, ei sunt marea ingrijorare. Care este viitorul lor? În UE erau atatea oportunitati, scoli, locuri de munca, drepturi sociale. Si ma mai ingrijoreaza pacea si drepturile omului. Cu 60 de ani in urma premierul Churchill a infiintat această organizatie, Consiliul Europei, pentru consolidarea păcii, după război. Cred că pacea este in pericol. Prea multă xenofobie, austeritatea este in crestere, fortele extremiste profita de asta, pe fondul insecuritatății si nesiguranței. Noi credem in democratie, si cred ca poporul britanic va trebui sa aiba ultimul cuvant la finalul acestui proces de negociere.”

Europa Liberă: Adica?

John Warmisham: „Adica să votăm din nou.”