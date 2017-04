Bombardament american în Siria. Ce l-a determinat pe președintele Trump să acționeze?

59 de rachete Tomahawk au fost lansate la ordinul lui Donald Trump împotriva bazei militare de unde au plecat avioanele despre care se se crede care au ucis zeci de civili sirieni cu arme chimice la inceputul saptamânii.

E prima data de la inceputul razboiului civil din Siria când Statele Unite atacă forțe ale regimului Bashar Assad.

În 2013, la precedentul atac major cu arme chimice al regimului de la Damasc, presedintele de atunci Barack Obama și-a nesocotit propriul termen ultimativ și a optat să nu riposteze împotriva lui Assad.

Experții cred în atacul de acum da la iveala hotărîrea președintelui Trump de a nu repeta ceea ce în opinia unor a fost o eroare, în ciuda faptului ca in 2013, când era doar un om de afaceri, Donald Trump l-a sfătuit public pe Obama sa nu intervina.

Se pare insa ca acum, imaginile socante la care s-a referit in interventia sa televizata de aseara, cu copii, bebelusi chiar ucisi cu arme ilegale si necrutatoare, au avut un impact emotional si asa cum presedintele a spus au trecut cu mult peste normele acceptabile intr-un conflict.

Nu este mai putin adevarat insa ca situatia de pe teren acum este mult mai complicata decit cea din 2013 si unul dintre principalii factori este prezenta militara rusa.

Moscova a protestat considerind interventia Americana de ieri nejustificata si ei i s-au alaturat Iranul, dar si un numar de adepti ai teoriei conspiratiei din America, sustinatori ai lui Trump, care acuza asa numitul „stat din umbra” ca i-ar fi intins o cursa presedintelui, inscenind atacul cu arme chimice.

Dupa interventie, secretarul de stat Tillerson a scos in evidenta, cu accente fara precedent, responsabilitatea lui Assad dar si a Rusiei, care se angajase sa elimine armele chimice detinute de Siria si a esuat fie din rea vointa, fie din incompetenta.

Observatorii politici se intreaba ce semnificatie au cele intimplate. Tillerson a spus ca este o riposta la atacul cu arme chimice si nu o schimbare în politica initiala de neamestec in conflict.

Ordinul presedintelui Trump a fost salutat de aliati occidentali si de critici interni, care vad in el un semnal ca America nu are de gând sa se retraga din lume si ramine angajata, in calitate de supraputere. Ramine de vazut daca aceasta prima interventie militara a administratiei Trump desemneaza o modificare de optica, sau este doar o demonstratie de forta ca riposta la un act barbar.