Пиррова победа падишаха, или Вторая смерть Кемаля. Часть 1

В конце прошлой недели Центральная избирательная комиссия Турции отклонила требование оппозиционной Республиканской Народной партии об отмене результатов всенародного конституционного референдума, прошедшего 16 апреля. Плебисцит завершился неуверенной, но всё-таки победой сторонников создания суперпрезидентской республики: 51,41% «за» и 48,59% «против». Изменения в Основной закон страны вступят в силу в 2019 году, когда у Реджепа Тайипа Эрдогана завершится первый 5-летний срок, который, однако, «обнулится», и действующий президент сможет баллотироваться еще дважды.

Несмотря на наличие высокого личного рейтинга и почти тотальный контроль власти над прессой, Эрдогану этот референдум не вышел легкой прогулкой. Во-первых, менее 52% «за» - это формальная победа, но фактический раскол страны. Во-вторых, международные наблюдатели – в первую очередь, от БДИПЧ ОБСЕ, раскритиковали мероприятие. В частности, в специальном заявлении международной организации говорится, что стороны политического процесса (соответственно, сторонники и противники Конституции) не находились в равных условиях. «Хотя технические аспекты процесса были организованы хорошо, голосовавшие граждане не были обеспечены объективной информацией о ключевых пунктах реформы, и ограничение фундаментальных свобод возымело негативный эффект», - говорится в тексте.

Еще до появления данного документа председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини и комиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан выступили с совместным заявлением. В весьма дипломатичной форме они напомнили Анкаре о ее обязательствах перед Советом Европы, а также Европейским Союзом в свете стремления турок войти в эту структуру.

Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы не дал жесткого ответа «прогрессивному человечеству». Он пообещал, что Турция проигнорирует выводы международных наблюдателей. «Знайте свое место! Мы не увидим и не услышим ваши политически мотивированные отчеты, которые вы готовите», - цитирует «Газета» турецкого президента. А министр по делам ЕС Омер Челик обвинил наблюдателей ОБСЕ в необъективности и напомнил, что, когда власти европейских стран запрещали митинги с участием турецких политиков, организация не выражала претензий.

«Если турецкие власти сейчас перегнут палку, они могут столкнуться с очень серьезным сопротивлением, что будет иметь трагические последствия. Значительная часть Турции хочет светского государства, хочет быть с цивилизованным миром. И эти люди не сдадутся. Поэтому самый разумный вариант для Эрдогана – найти какой-то компромисс с ними. Но простого рецепта тут нет – это вопрос политической мудрости последствия», - сказал «Коммерсанту» профессор Высшей школы экономики Андрей Быстрицкий.

Итак, в чем суть реформы? Упраздняется пост премьер-министра и вводится институт вице-президентства (их будет несколько). Тем самым глава государства получит возможность управлять всей исполнительной властью и распускать парламент. Он сможет накладывать вето на законопроекты, и парламент сможет преодолеть его только абсолютным большинством голосов. Число депутатских кресел увеличится с 550 до 600, а минимальный возраст, необходимый для избрания депутатом, снизится с 25 до 18 лет. Процедура отстранения президента от власти донельзя усложняется: две трети голосов в парламенте, затем одобрение Конституционного суда, где глава государства назначает 12 судей из 15! Кроме того, он сможет издавать указы, имеющие силу закона, без согласования с парламентом. Депутаты не смогут выносить вотум недоверия правительству. Наконец, парламент и президент будут избираться в один день и год, и в следующий раз это будет в ноябре 2019 года.

Надо сказать, что турецкая оппозиция в нокауте, хотя это далеко не первый эпизод ее подавления со стороны властей. Так, депутаты от прокурдской Демократической партии народов не оправились после того, как власти бросили в тюрьму ее лидеров, напоминает «Лента». «Турецкие СМИ боятся предоставлять слово представителям ДПН, опасаясь, что после этого их также обвинят в поддержке терроризма», - отмечает журналист Мурат Йеткин. Упомянутая Республиканская Народная партия в лице ее лидера Кемаля Кылычдароглу жалуется на то, что турецкие телеканалы, в частности TRT, недостаточно освещают митинги, на которых людей призывают голосовать против реформы.

Между тем, «Немецкая волна» отмечает, что уже при ныне существующей государственной системе правительство Эрдогана серьезно подорвало демократические устои. Об этом, например, свидетельствуют произошедшие после июльского путча массовые аресты оппозиционеров и журналистов и отставка почти трех тысяч судей. «Маловероятно, что Турция станет более демократичной, если нынешний президент получит более широкие полномочия. По мнению Еврокомиссии, вынесенные на референдум изменения в конституцию, приведут к излишней концентрации власти в руках президента», - говорится в публикации.

Продолжение следует…