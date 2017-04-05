Сложная энергетика урегулирования

В молдавской прессе осталась практически незамеченной встреча президента Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Беседа в государственной загородной резиденции в Холеркань 30 марта стала не прорывной, а скорее этапной и в первую очередь зафиксировала продолжение курса, взятого обоими берегами на первой встрече 4 января в Бендерской крепости.

Внешняя протокольная часть переговоров была, в общем-то, конструктивной и наполненной конкретным содержанием. Так, стороны продолжили обсуждение пакета из восьми пунктов – по четыре от каждого берега. Это восстановление стационарной телефонной связи и определение порядка функционирования мобильной связи; введение механизма подтверждения дипломов об окончании Университета им. Т.Шевченко в Тирасполе; оформление и выдача автомобильных номеров для жителей Приднестровья; обеспечение свободного передвижения населения с обоих берегов, включая должностных лиц.

Кроме того, это восстановление механизма обработки сельхозугодий для граждан РМ, жителей сёл Дубоссарского района; согласование механизма функционирования «румынских школ» (восьми учебных заведений в Приднестровье под юрисдикцией РМ); введение моратория на взаимно открытые уголовные дела в отношении должностных лиц; открытие давно отремонтированного моста через Днестр у сёл Бычок и Гура-Быкулуй.

После встречи в Холеркань Игорь Додон сообщил, что Вадим Красносельский вручил ему список из 10 молдавских чиновников, в отношении которых приднестровская сторона приостановила или отменила уголовные дела. Кроме того, собеседники договорились, что глава Дубоссарского района Молдовы и одноименного района Приднестровья встретятся и обсудят пути решения проблемы молдавских селян, которые до сих пор испытывают большие трудности с обработкой сельхозугодий, лежащих к востоку от трассы Тирасполь – Каменка, но оставшихся под молдавской юрисдикцией.

Между тем, еще одним пунктом повестки дня невольно стала проблема энергетики. Как известно, 31 марта истекал срок контракта, подписанного правительством Молдовы, в лице компании «Энергоком», и Молдавской ГРЭС, на поставку электроэнергии на правый берег. Тут на пустом месте возникла целая детективная история, в которой переплелись вопросы собственно энергетики, геополитики и личных или корпоративных интересов. В сухом остатке получилось следующее: Молдавская ГРЭС проиграла тендер, который достался украинской компании.

Встреча в Холеркань прошла за два дня до подписания контракта, и этот вопрос не мог не обсуждаться. Что интересно, Додон и Красносельский сошлись во мнении о необходимости устранения сомнительного посредника в лице компании «Энергокапитал», которую связывают с предыдущим приднестровским лидером Евгением Шевчуком. Но дальше, как говорится, с водой выплеснули и ребёнка: отказ от действительно лишнего посредничества привел к отказу от предложения Молдавской ГРЭС, что, помимо прочего, означает огромные (до 150 млн. долларов в год) потери для приднестровской экономики.

Обратимся теперь к публикации в «Коммерсанте», где раскрываются многие скобки. Так, сообщается о том, что один из приближенных к Плахотнюку людей – Сергей Яралов – 31 марта был в Тирасполе и обсуждал с тамошними властями «возможные условия победы ГРЭС – цену в 49 долларов США за 1МВт ч» и – внимание! – сохранение посредника в виде «Энергокапитала». Однако на упразднении схемы настаивали и в Москве, и в Кишиневе (в лице Игоря Додона), и в Тирасполе. Но даже без посредника МГРЭС проиграла тендер, потому что предложила цену чуть выше, чем украинцы.

Пришла реакция и из Тирасполя. Министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что Молдова отказалась от приднестровской электроэнергии «по политическим мотивам, а сам тендер был проведен с серьезными нарушениями». В данном сообщении не уточняется, кого в Тирасполе имеют в виду под Молдовой: правительство или президентскую администрацию. Возможно, на левом берегу вообще не пытаются делать различий. И это важно с учетом того, что президент РМ ведет политику, отличную от линии правящей коалиции, хотя сам заявляет, что в приднестровском вопросе противоречий между ветвями власти нет.

Между тем, 150 млн. долларов – серьезная финансовая потеря для Приднестровья. Уже поступают сообщения о трудностях с покупкой валюты населением. Год-два назад такое уже было, и тогда виноватой считали администрацию Шевчука, но кого назначать виновным сейчас? Проще всего Молдову и Украину, но ведь переговоры с Кишиневом будут продолжены – не позднее мая состоится новая встреча. И какова будет атмосфера этой беседы? Может, Додону и Красносельскому всё-таки удастся «продавить» участие Молдавской ГРЭС на энергетическом рынке РМ? Статус статусом, но деньги людям нужны уже сейчас…

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă