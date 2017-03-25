Новый опрос в Молдове: праздник оппозиции и безудержная поляризация  

Для написания второй части анализа мне понадобятся данные еще одного опроса, поскольку рассматриваемые здесь темы слишком чувствительны, чтобы опираться только на работу американских социологов. Второй опрос проведен кишиневским Фондом общественного мнения по заказу газеты «Тимпул» в период с 10 по 17 марта 2017 года. Охвачено 1817 человек старше 18 лет в 111 населенных пунктах Республики Молдова. А подходим мы к теме, которую можно считать относительно новой для страны: всенародные выборы президента и рейтинг пятого президента РМ Игоря Додона, а также «борьбу инициатив» относительно досрочных парламентских выборов или изменения избирательной системы.

Итак, американский опрос показывает, что в совокупности 54% граждан «полностью» или «в некоторой степени» одобряют деятельность Игоря Додона; противоположного мнения придерживаются в сумме 44%. На вопрос, поддерживают ли граждане инициативу президента о расширении его полномочий, в том числе в части роспуска парламента, ровно 50% ответили полной или частичной поддержкой. Другие 45% ответили отрицательно, еще 5% не определились.

А в молдавском исследовании вопросы поставлены несколько иначе. Во-первых, граждан спросили, довольны ли они итогами президентских выборов 13 ноября 2016 года (второй тур). «Абсолютное» довольство выразили 44%, еще 29% «в целом» довольны, но оставили за собой право изменить мнение. Недовольство выразили 20% людей.

Сюда же я отнесу вопрос о полномочиях ветвей власти. Так, 47% считают, что Молдове нужен президент с более широкими полномочиями. Еще 29% полагают, что стране необходимо четкое разделение властных функций. В пользу более сильного правительства высказались 9% респондентов, парламента – 7%. В этом же исследовании на вопрос о проведении референдума по расширению президентских полномочий 57% выразили «абсолютную» или «в некоторой степени» уверенность в поддержке такой инициативы. Противоположного мнения придерживаются 36% граждан.

В то же время американский опрос показал, что число жителей РМ, желающих проведения досрочных парламентских выборов, резко уменьшилось. Если в сентябре 2016 года их было 68%, то сейчас осталось 49%. А инициативу о введении смешанной избирательной системы (на момент проведения опроса еще не было публичного заявления Плахотнюка о необходимости чисто мажоритарной системы) поддержали в общей сложности 43%. Не поддержали это стремление 41% респондентов. Тем не менее, число граждан, готовых участвовать в ближайших парламентских выборах, даже выросло по сравнению с сентябрем 2016 года – с 61% до 62%.

И теперь самая «вкусная» часть внутриполитического расклада. Американский опрос отдает безоговорочное первое место Партии социалистов. Если бы в ближайшие выходные состоялись парламентские выборы (по старой партийной системе), за формирование, которое возглавила бывший премьер Зинаида Гречаная, проголосовали бы 33% из общего числа граждан и 36% из числа тех, кто четко определился с выбором. Молдавский опрос, в свою очередь, показывает 48% из общего числа и 54% из числа определившихся.

На втором месте в обоих опросах идет партия Майи Санду «Действие и солидарность»: американцы дают ей 27% из общего числа и 29% из определившихся. В опросе Фонда общественного мнения эта партия получила, соответственно, 25% и 28%. А дальше данные расходятся: «бронзовым призером» в американском опросе стала «Наша партия» Ренато Усатого – по 6% голосов в обеих опциях. Но в молдавском опросе на третьем месте значится партия «Платформа ДА», у нее 5% и 5,6% соответственно. У американцев «Платформа» стоит на 4-м месте, и у нее по 5% в обеих опциях. Что касается ныне правящих партий (ДПМ и ЛП), а также бывших когда-то правящими коммунистов и либеральных демократов, их рейтинги не превышают 4% в обоих опросах, так что они недостойны нашего внимания.

Не менее интересно взглянуть на рейтинги доверия к конкретным политикам. На первом месте президент Игорь Додон. Американский опрос показывает две опции выбора: индивидуальный рейтинг политика и множественный выбор. По первому направлению у Додона 56% доверия и 41% недоверия – он единственный политик, у которого рейтинг выше антирейтинга. У Майи Санду, соответственно, 42% и 52%. У Зинаиды Гречаной 39% и 55%. У Андрея Нэстасе 37% и 52%, у Ренато Усатого 35% и 59%. В хвосте рейтинга интересное изменение: лидером народного недоверия стал Михай Гимпу – у него 87%. А прежний «лидер» Влад Плахотнюк теперь довольствуется 82% недоверия.

Во множественном выборе (когда можно указать до трех фамилий в одном ответе) ситуация схожая: у Игоря Додона 41% доверия, у Майи Санду 23%, а у Андрея Нэстасе – 12%. В молдавском рейтинге (множественный выбор) несколько иначе: у Додона 37,5%, у Санду 18,2%, у Нэстасе – 3,2%. В индивидуальном рейтинге у Додона в сумме 51% позитива и 49% негатива. У Санду 35% и 62%; у Нэстасе 23% и 73% соответственно. На другом полюсе вновь лидирует Михай Гимпу – у него 4% недоверия и 93% недоверия. У Плахотнюка 7% и 90% соответственно. Общий вывод из всех этих рейтингов: партии и политики, представляющий оппозиционные силы (Додон и социалисты могут быть отнесены к оппозиции, т.к. они проводят курс, противоречащий курсу правящей коалиции), наголову разбивают власть и провластные силы.

Наконец, внешняя политика. Здесь для правительства и парламентской коалиции тоже мало утешительного. Например, число сторонников Евразийского экономического союза по-прежнему выше числа сторонников Евросоюза. В американском опросе это 43% против 42% (в сентябре было, соответственно, 43% и 40%), в молдавском исследовании – 49% против 40% (в марте 2016 года, соответственно, 48% и 41%). По поводу вступления в НАТО результаты мало отличаются: в американском опросе 27% «за» и 45% «против» (в сентябре было 21% и 42% соответственно), а в молдавском опросе – 22% за НАТО и 53% против него. Фонд общественного мнения предложил еще один показатель – отношение к объединению с Румынией: 22% «за» и 64% «против». В марте 2016 года было 23% и 63% соответственно.

Очень интересная динамика прослеживается в вопросе, который постоянно формулирует американский институт: отношение к ведущим международным центрам силы как к партнерам или угрозе. Так, 69% респондентов назвали главным экономическим партнером Молдовы Россию, и это больше, чем у Евросоюза, – 64%. В сентябре у РФ было 62%, а у ЕС – 56%. Правда, выросло и число тех, кто видит в Москве экономическую угрозу – 30% против 27% в сентябре. Политическим партнером Россию считают 64% молдавских респондентов, и это выше рейтинга ЕС – 60%. В сентябре у России было 57%, у ЕС – 53%. Политическую угрозу в России сегодня видят 33% граждан, а в Европе – 18%. В сентябре было 27% у РФ и 14% у ЕС.

Одним словом – поляризация, кругом поляризация. С одной стороны, рост оптимистических настроений, с другой стороны, - сохранение негатива в основополагающих вопросах, будь то борьба с коррупцией или констатация корпоративно-ориентированных («в интересах групп») действий власти. С одной стороны, резкий рост рейтинга президента, которого народ давно хотел избрать напрямую, а с другой стороны, непонятный рост популярности парламента и правительства, которые идут против президента – или он идет против них, не суть. С одной стороны, более чем половина поддерживает президента, с другой стороны, почти половина жестко не приемлет его действий. С одной стороны, небольшой рост проевропейских настроений (кстати, на основании чего?), а с другой стороны, предсказуемый рост популярности России. С третьей стороны, усиление восприятия России и в качестве партнера, и в качестве угрозы. Придумает ли кто-нибудь универсальную формулу «расшифровки» молдавской политики?..

Часть 1

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