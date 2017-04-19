Сирийская разминка Трампа. Часть 2

Российский политолог Александр Колбин тоже уверен, что американский удар по Сирии – это не что иное, как «знак возвращения Соединенных Штатов к использованию методов силовой дипломатии и угроз применения военной силы против нарушителей режима нераспространения», и это касается не только Сирии.

«Цена вопроса состоит сегодня в том, что время, которое президент Трамп отвел на дипломатическую работу после пересечения обозначенной им «красной линии» в Сирии, свелось практически к нулю, что сделало невозможным поиск компромисса, подобного тому, который был достигнут между Дамаском, Москвой и Вашингтоном при прошлой администрации, - пишет автор на сайте «Россия в глобальной политике». – Возможно, это говорит нам о том, что и все другие «красные линии» президента Трампа будут слишком «тонкими» для того, чтобы дипломатия успела предотвратить их разрыв, приводящий к вооруженному конфликту».

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, в свою очередь, задается вопросом, что станет в дальнейшем делать Дональд Трамп. Например, он предполагает, что вместо уничтожения ИГИЛ американцы «переключатся» на свержение Асада. «Нет никаких сомнений в том, что некоторые представители Вашингтона советуют президенту двигаться именно в этом направлении. Если они добьются своего, России придется выбирать между унизительным поражением и конфликтом с Америкой. Это станет самым опасным моментом со времен Карибского кризиса 1962 года», - пишет эксперт.

Хорошо знакомый с сирийской политикой профессор техасского Университета Тринити Дэвид Леш в интервью «Газете» сказал, что удары 7 апреля не означают изменения курса Вашингтона. «Я считаю, что он [Трамп] по-прежнему будет ориентироваться на исламские государства и не предпримет никаких действий, которые могли бы подорвать режим Асада в краткосрочной перспективе, если только не будет нового удара с применением химического оружия. Трамп обозначил четкую красную линию по этому вопросу», - уверен политолог.

«Из-за действий США Иран не откажется от Сирии, потому что Тегеран знает, что США вообще не заинтересованы во втягивании в военные действия, кроме как в форме ограниченного, целенаправленного удара... Иран в некотором роде уже достиг своих целей – как и Россия, потому что отношение к Асаду изменилось... Он теперь рассматривается Западом как наименьшее из зол. Его падение приведет к большей нестабильности и хаосу», - добавил Дэвид Леш.

Между тем, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России оптимальный, по его мнению, вариант урегулирования сирийского кризиса: Москва присоединяется к западной коалиции против ИГИЛ, сохранив при этом свои стратегические интересы в Сирии «с перспективой более продуктивных отношений с президентом США Дональдом Трампом и пребывать в уверенности, что Запад в конечном счете поможет восстановить Сирию», пишет «Газета» со ссылкой на газету Telegraph.

В заключение приведу любопытную информацию израильских СМИ. Речь о том, что американские генералы готовятся войти в Сирию и окружить Дамаск. В начале апреля в Румынию было привезено военное оборудование, которое затем планировалось перебросить в Ливан под видом военной помощи этой стране. Предполагается, что вторжение произойдет с запада, откуда, кроме американцев из Ливана, будут наступать израильтяне с Голанских высот.

Пока эту информацию никто не подтвердил, но и не опроверг. Однако я далек от мысли, что подобные утечки, если они хотя бы отчасти соответствуют действительности, произошли случайно – Израиль слишком серьезно относится к своей безопасности, в том числе информационной, чтобы допустить утерю столь скандальных сведений. Скорее всего, это психологическое давление на Башара Асада. К тому же сложно представить себе вторжение в Сирию с запада, через территорию Ливана, где активно действует «Хезболла». Это, а также возможное подключение Израиля непременно откроет второй фронт против самого Израиля, что приведет к непредсказуемым последствиям. Да и вообще любое «официальное» вторжение в Сирию вызовет ответ Ирана, и необязательно в самой Сирии. Словом, масштаб катастрофы сложно предугадать. Одно не вызывает сомнений: события вокруг Сирии получают новый импульс к развитию. Но не факт, что позитивный…

Часть 1