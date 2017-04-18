Сирийская разминка Трампа. Часть 1

В международной политике первая половина апреля прошла под знаком двух крупных событий, которые, как это часто бывает, переплелись друг с другом. Это, конечно, американский ракетный удар по Сирии и первая встреча руководителей дипломатических ведомств США и России.

Обстоятельства первой внешнеполитической «вылазки» администрации Дональда Трампа, равно как и формальный повод для этих действий, уже достаточно широко описаны, поэтому пересказывать их не имеет смысла. Кстати, это не просто первая крупная зарубежная акция, но и вообще самое быстрое в новейшей истории США действие нового хозяина Белого дома – ни один прежний американский президент, если не считать Трумэна, сменившего Рузвельта в последние месяцы Второй Мировой войны, не устраивал военных акций в первые же 100 дней своего президентства.

Так вот, немалый интерес вызывает реакция внутри США и за рубежом, особенно в части оценок решительности Трампа в сравнении с прежней администрацией Обамы. «Газета» в связи с этим напоминает интервью Хиллари Клинтон, которое она дала в ноябре 2016 года сразу после поражения на выборах. «Я считаю, нам следует стремиться к большему противостоянию с Асадом. Я действительно убеждена, что нам следует вывести из строя его аэродромы и предотвратить их использование для обстрелов невинных людей и сброса на них зарина», - сказала она тогда.

Республиканские «ястребы» Джон Маккейн и Линдси Грэм, критически настроенные к Трампу и подозревающие его в связях с Путиным, в совместном заявлении сообщили, что Трамп своим решением «заслужил поддержку со стороны американцев». «В отличие от прежней администрации (Обамы), президент Трамп пошел на конфронтацию в поворотный для Сирии момент и предпринял действия. За это он заслуживает поддержку американского народа», - пишет «Газета» со ссылкой на заявление.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер также приветствовал действия президента. «Необходимо убедиться в том, что Асад знает, что, когда он совершает настолько подлые зверства, он заплатит за это высокую цену. Я приветствую профессионализм и навыки наших вооруженных сил», - говорится в его заявлении.

Процитирую интересный материал, опубликованный Московским центром Карнеги. Здесь, в частности, говорится о том, что ракетный удар по Сирии – это «важный сигнал» сразу трем разным аудиториям. Во-первых, самим американцам – показать им, что Трамп не человек Путина, а вполне свой и способен принимать серьезные решения. Этим Трамп успокоил республиканцев, которые соскучились по твердой руке в Белом доме, и демократов, которых пугал демонстративный изоляционизм нового американского президента. Во-вторых, это месседж России, которая в последние месяцы достаточно вольно себя чувствовала в Сирии, пользуясь неразберихой со сменой власти в Вашингтоне. В-третьих, это весь остальной мир, которому сообщили о том, что США никуда не делись и продолжают привычную внешнюю политику – политику силы.

Но каковы последствия этой акции? Автор публикации предлагает несколько объяснений. Первое: удар по Сирии был одноразовой акцией, то есть не ударом ради вмешательства в конфликт, а обозначением нового-старого поворота в политике США. Второе: американцы утверждают, что предупредили русских об ударе, и потому нет сомнений в том, что русские успели предупредить сирийцев, а значит, с военной точки зрения атака не была сокрушительной. Третье: американцам не нужно втягиваться в еще один непопулярный в обществе ближневосточный конфликт – Ирака с Афганистаном достаточно, да и Ливия недалеко «ушла». Четвертое: серьезное вмешательство в Сирии может разрушить надежды на улучшение российско-американских отношений (конечно, если не ставить под сомнение желание Трампа наладить диалог с Путиным). Пятое: пока нет оснований думать, что у Белого дома есть план сирийского урегулирования. Всё-таки процесс «раскачки» не завершился.

Но есть еще один адресат американского удара – это Китай. Так вышло, что крылатые ракеты полетели в сторону Сирии как раз тогда, когда во Флориде шли переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Как пишет пресса, американский президент как бы невзначай, за поеданием десерта, сообщил китайскому лидеру об отданном приказе бомбить Сирию. «Президент Си, позвольте объяснить вам кое-что. Мы только что запустили 59 ракет, которые направляются в сторону Сирии. И я хочу, чтоб вы это знали», - цитирует Трампа «Газета». Китайский лидер, помолчав 10 секунд, сказал Трампу, что одобряет применение оружия против того, кто травит газом детей, но не стал прямо комментировать данный инцидент. Однако американский эксперт по Китаю Билл Бишоп полагает, что Пекин не приветствовал «десертную» новость от Трампа. «Китайцы вообще ненавидят такие сюрпризы. Китайцы предпочли бы, чтобы этого не произошло, пока их лидер находится в США», - приводит мнение специалиста британская газета The Guardian.

Продолжение следует…