Cazul Michael Flynn vs. Rusia

Fostul consilier pentru securitate nationala, Michael Flynn este investigat atit de Congres cit si de Ministerul Apararii. Care este cauza? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In centrul investigatiilor este faptul ca in 2015 – cel care avea sa-i devina, pentru scurt timp, consilier pentru securitate nationala presedintelui Donald Trump – a primit 45,000 de dolari plus cheltuieli pentru a participa, la Moscova, la gala postului de televiziune Russia Today, post caruia i-a acordat si un interviu. La gala, Michael Flynn a fost asezat la masa presedintelui Putin, linga acesta.

Detaliile acelui contract nu au fost date la iveala decit dupa ce Flynn a fost demis de presedintele Trump, fiind acuzat ca l-ar fi indus in eroare pe vice-presedintele Pence in legaura cu contacte avute cu ambasadorul Rusiei.

Congresul a cerut Casei Albe documente legate de contractul lui Flynn cu Russia Today, postul de propaganda internationala, finantat de Kremlin. Ministerul Apararii a anuntat, de asemenea, ca a deschis o investigatie pentru a stabili daca generalul locotenent Flynn a incalcat legea si regulamentele ministerului.

In interviul, care i s-a luat la gala, Michael Flynn a vorbit despre interese convergente, intre Statele Unite si Rusia, in lupta impotriva terorismului. Atunci cind generalul vorbea despre asa zisa convergenta, el era de-acum de doua luni, consilierul lui Donald Trump. In acel context, Russia Today l-a invitat pe Flynn la gala si l-a asezat intre presedintele Putin si redactorul sef al postului de televiziune, Margarita Simonian.

Fostul ambasador american in Rusia, Michael McFaul a declarat de curind „Fireste ca nu e o coincidenta ca generalul Flynn a fost asezat alaturi de presedintele Putin din moment ce Flynn era considerat un consilier apropiat al lui Trump. Din ce alt motiv sa-l fi invitat?”. La aceasi masa s-a mai aflat si adjunctul sefului biroului presedintelui Putin, Aleksey Gromov.

Este putin probabil ca Flynn sa nu fi stiut ce reprezinta Russia Today, din moment ce el a fost directorul Agentiei de Informatii a Armatei. Analistii sint mirati ca generalul nu a facut public faptul ca a fost platit de postul de televiziune, cit timp prezenta sa acolo nu era un secret pentru nimeni, interviul fiind televizat.