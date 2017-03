Administrația Trump a cerut ambasadelor americane să înăsprească verificarea celor care solicită vize de intrare în Statele Unite

Noile reguli nu se aplică cetățenilor din 38 de tari – cea mai mare parte a Europei si aliati cum sint Australia, Noua Zeelanda, Japonia si Corea de Sud – care pot intra in America in conformitate cu intelegerile in vigoare, fara sa aiba nevoie de vize pentru calatorii limitate in timp.

Masuri chiar mai stricte de securitate sint impuse celor proveniti din cele sase tari cu minoritate musulmana, care facusera obiectul interdictiilor de calatorie, introduse de doua ori de administratia Trump si care au fost blocate de judecatori, in ambele cazuri.

In conditiile date, oficialitati de la ambasade trebuie sa analizeze, in regim de mai mare rigoare, cereri provenite din mai multe tari decit cele sase, pentru a identifica pericole potentiale pentru securitatea Americii.

Interviurile vor include intrebari mai detaliate cu privire la trecutul solicitanților de viză si verificari ale conturilor de internet, pentru a afla daca persoana respectiva s-a aflat la un moment dat in teritorii controlate de Statul Islamic.

Trump a adus de multe ori in discutie tema terorismului de sorginte islamista, dar este inca neclar ce categorii de solicitanți pentru vize vor fi supuse verificarilor suplimentare.

Deciziile in acest sens vor fi luate de ambasadele Statelor Unite. Mai multe oficialitati americane si juristi au spus ca, dupa toate probabilitatile, masurile respective vor ingreuna intrarea in Statele Unite si multi dintre solicitanți nu vor primi aprobare.

Procesele birocratice care oricum durau in tarile vizate luni sau chiar ani de zile vor fi chiar mai indelungate.

În 2016, Statele Unite au eliberat peste zece milioane de vize de intrare. Aparatorii drepturilor omului se tem ca multe persoane nevinovate ar putea fi luate ca țintă pe nedrept, din cauză că se pot găsi in bazele de date nume identice, sau pur si simplu din cauza provenientei lor.

In mesajul secretarului de stat Tillerson se spune ca oficialitatile din consulate nu trebuie sa ezite in respingerea cererilor celor care pot prezenta un risc de securitate.