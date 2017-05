Prințul consort Philip va renunța la îndatoririle sale oficiale în Marea Britanie începînd din august anul acesta

Prințul consort al reginei Elisabeta a Marii Britanii, Philip, duce de Edinburgh, va renunța la îndatoririle sale oficiale începind din luna august, a anunțat astazi Palatul Buckingham. Prințul Philip împlineste 96 de ani si, potrivit anunțului oficial, va continua să conducă mai multe organizatii caritabile, dar nu va mai juca un rol activ în viața publică. Regina Elisabeta va continua să își îndeplinească îndatoririle constituționale. Regina Elisabeta are 91 de ani și atit ea cît și Printul Philip au apărut în stare bună de sănătate în cursul zilei de astazi. Regina Elisabeta a avut o întrevedere cu sefa guvernului Theresa May, iar printul Philip a apărut la o întilnire cu membrii unui club de cricket londonez, informeaza agentia Associated Press.