O declarație comună PPE și ALDE împotriva intențiilor PD de a modifica sistemul electoral în R. Moldova

Intr-o declarație comună a Partidul Popular European (PPE) și Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) se arată că „Orice încercare a PD de a schimba sistemul electoral fără sprijinul total al opoziției și al societății civile va determina PPE și ALDE să ceară suspendarea finanțării europene”. Declarația este semnată de liderul popularilor europeni, Joseph Daul, și de președintele ALDE, Hans Van Baalen. Cei doi oficiali spun că niciodată nu au fost atât de alarmați de situația din R. Moldova ca acum. In opinia lor propunerea Partidului Democrat, membru al Internaționalei Socialiste, de a introduce sistemul de vot uninominal reprezintă o mișcare disperată pentru un partid care nu înregistrează mai mult de 4% în sondaje, doar pentru a se asigura că liderul său să rămână la putere”. PPE si ALDE mai afirma in declarația lor comuna că vor sprijini și pe mai departe procesul de reforma și de democratizare a Moldovei. In replica, scriu site-urile de stiri moldovenesti, pe site-ul oficial al PD a fost plasat mesajul secretarului general al Internaționalei Socialiste, Luis Ayala, care anunță că susține reforma sistemului electoral din R. Moldova promovată de democrați.