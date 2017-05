Facebook va angaja trei mii de persoane suplimentare pentru monitorizarea rețelei de socializare

Facebook a anunțat că va angaja încă 3000 de persoane în întreaga lume pentru a modera, monitoriza și îndepărta de pe platforma de socializare înregistrările video sau în direct care prezinta sinucideri sau crime. „Am vazut postate inregistrări cu oameni care își făceau rău lor și altora pe Facebook și am decis că trebuie să acționăm cît mai rapid”, a postat Maek Zuckerberg, fondatorul aplicației FB, pe pagina sa. Saptamina trecută un barbat taiwanez a postat live pe rețeaua de socializare crima sa impotriva fiicei sale si apoi sinuciderea sa, iar cu o saptamina înainte, un alt bărbat, urmarit în Statele Unite, s-a sinucis într-o transmisiune live pe rețeaua de socializare. In prezent, echipa care monitorizeaza materialele postate de utilizatori pe FB are 4500 de angajați.