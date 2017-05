Deputatul european Siegfried Mureșan propune un proiect-pilot de combatere a propagandei și acțiunilor de dezinformare ale Rusiei prin presă

Deputatul european Siegfried Muresan a propus, in bugetul european de anul viitor, finantarea unui proiect-pilot menit să combată propaganda si actiunile de dezinformare ale Federatiei Ruse prin presa si prin retelele sociale in statele membre si in cele din Vecinatatea estica, in special Republica Moldova, Ucraina si Georgia, informeaza site-ul Hotnews.ro. Eurodeputatul Siegfried Muresan, este si negociator-sef al Parlamentului European pentru Bugetul Uniunii Europene din anul 2018. El a solicitat finantarea acestui proiect cu trei milioane de euro.