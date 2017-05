Vitalie Busuioc: „Prin infracţiunile pe care le documentăm şi urmăririle penale pe care le exercităm dăm dovadă că suntem obiectivi”

De nouă luni activează Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Noua instituţie trebuie, conform competenţelor stabilite de lege, să combată infracţiunile cu caracter terorist, banditismul, crimele grave, trădarea de patrie, precum şi evaziunea fiscală sau contrabanda. Vitalie Busuioc, adjunct-interimar al procurorului-șef al acestei Procuraturi, a declarat Europei Libere că procesul de transparenţă în actul de justiţiei ar putea reda încredere cetățenilor.

Europa Liberă: În ultimul timp se vorbeşte despre o avalanşă de dosare iniţiate pe numele celor certaţi cu legea. Care sunt cele mai de răsunet dosare pe care le aveţi actualmente aici, la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale?

Vitalie Busuioc: „Deşi Procuratura activează din 1 august 2016, am moştenit o parte din cauzele penale care se aflau în exercitarea urmării penale în fosta Secţie exercitarea urmării penale pe cazuri excepţionale ale Procuraturii Generale. Însă, pe lângă acele dosare pe care le-am moştenit, au mai fost pornite alte cauze penale, în virtutea competenţelor noi care au fost transmise prin lege de către legiuitori procurorilor care activează în această subdiviziune. Existau şi există foarte multe cauze penale de rezonanţă, sunt multe cauze penale despre care presa află tot mai mult în ultima perioadă de timp. Şi această explicaţie o am doar sub aspectul relaţiei cu mass-media care în ultimul timp este una fructuoasă şi, respectiv, este un schimb deschis, practic, de informaţie, astfel încât să nu fie prejudiciată şi urmărirea penală. Activităţile Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi ale subdiviziuni pe care o conduc sunt axate pe cauzele penale de criminalitate organizată, evaziune fiscală şi contrabandă în proporţii deosebit de mari. Deci, acestea sunt cauzele penale pe care le avem în procedură. Ceea ce ţine de specificul acestor cauze penale, în funcție de infracţiunile care sunt comise, practic, toate se regăsesc în cadrul grupurilor criminale organizate şi ale organizaţiilor criminale. Infracţiunile respective sunt legate între ele, cele economice şi de criminalitate organizată. Ori, criminalitatea organizată în ultimul timp folosește anume pentru săvârşirea infracţiunii ori ca obiect, ori ca scop obţinerea unor mijloace financiare şi, de obicei, în proporţii deosebit de mari, precum şi alte interese. Ele nu sunt clasice, ele se modifică în timp, criminalitatea la fel se modernizează. Şi acelaşi lucru îl facem şi noi.”

Europa Liberă: Moldova este un stat mic. De ce atât de multă nelegiuire sau multe persoane care încearcă să amăgească statul?

Vitalie Busuioc: „Infracţiunile respective nu erau întru totul descoperite, documentate şi relevate presei. Este, cred, un specific şi al Republicii Moldova. Multă lume a plecat peste hotarele ţării, cei care au rămas poate nu sunt cei mai cointeresaţi în a aborda afaceri legale şi a încerca să muncească zi de zi. O altă cauză ar fi mentalitatea omului care îşi vede mai uşor câştigul prin comiterea unor infracţiuni, decât să muncească corect şi să construiască ceva.”

Europa Liberă: A propos, despre evaziunea fiscală se zicea că aproape un buget ar fi echivalentul banilor care sunt în economia tenebră. Puteţi să scoateţi aceşti bani la lumină?

Vitalie Busuioc: „Competenţele noastre ne depăşesc să vorbim despre scoaterea bugetului prin acţiunile noastre. Însă des efectuăm şedinţe de lucru împreună cu colegii de la Fisc şi activităţile comune pe care le avem în ceea ce priveşte documentarea infracţiunilor, combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor au avut ca efect şi acumulările la buget. Noi, ca Procuratură pentru Combaterea Criminalităţii Organizate, în această privinţă am fi dorit să instituim o practică şi să mergem pe ideea recuperării prejudiciului care a fost comis în urma infracţiunii de către făptuitori. Ori, pentru noi nu este cel mai important obiectiv ca persoana respectivă să se afle în detenţie sau să fie pedepsită cu o altă pedeapsă condiţionată sau cu amendă. Pentru noi este important să readucem banii care urmau să fie vărsați în bugetul de stat înapoi. Ori, nu cred că un cetăţean primeşte satisfacţie de la faptul că cineva stă în închisoare, el primeşte satisfacţie dacă veniturile lui se majorează sau dacă salariul lui este simţitor modificat. Eu cred că putem aduce această schimbare prin politica punitivă, în sensul luării banilor care au fost scoşi din circuitul legal, introducerii lor înapoi, ca oamenii să-i simtă la buget şi la buzunar. Suntem în acest sens nu limitaţi, dar urmează să fim încadraţi perfect în albia legii. Nouă ne permite legea să aplicăm sechestre, să solicităm prin acţiuni civile recuperarea banilor. Şi ceea ce încercăm să facem la moment, ca făptuitorii să înţeleagă că, odată cu recuperarea prejudiciului, situaţia lor în mod legal corect va fi îmbunătăţită la aplicarea pedepsei, pentru că este o circumstanţă atenuantă în acest caz.”

Europa Liberă: Şi referitor la combaterea criminalităţii. Cazul cel mai de răsunet şi asupra căruia aţi promis să reveniţi cu detalii şi să vărsaţi mai multă lumină, pe care l-aţi iniţiat împotriva celor care au pus la cale un atentat la adresa liderului PD, politicianului Vlad Plahotniuc. De acum s-a şi spus că, Caramalac, cel care a avut mari probleme cu legea, este şi el printre autorii scenariului. Ce e mai departe?

Vitalie Busuioc: „În fiecare zi se efectuează acţiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de investigaţie. Noi avansăm pe zi ce trece cu probatoriul pe care îl avem înregistrat. Este o procedură şi o urmărire penală care se desfăşoară ca şi altele, doar că există o anumită complexitate mai mare în condiţiile unui grup criminal, care este compus din mai multe persoane. În viitorul apropiat aşteptăm rezultatele acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţie, care au fost făcute de către ucraineni. Nu avem probleme în ceea ce priveşte probele administrate şi ale probatoriului care a fost fixat, doar urmărim şi dezaprobăm speculaţiile care se fac. Este o cauză, din punct de vedere al probatoriului, foarte bine documentată. S-a documentat de la faptă spre persoană. Nu am vorbit de la bun început şi nu am anticipat anumite lucruri, atunci când am stabilit anumite probe şi am fixat anumite declaraţii, atunci și am mers pentru a învinui anumite persoane prin ordonanţe de punere sub învinuire. Acelaşi lucru îl vom face în viitor, în funcție de probatoriu. Cred că vom avea şi alte persoane care urmează a fi puse sub învinuire. Infracţiunea are un caracter de extraneitate, a fost comisă pe teritoriul mai multor state, dirijată din alte state. Astfel, mai avem acţiuni de făcut, inclusiv în Federaţia Rusă, prin intermediul comisiilor rogatorii. Şi nu într-o perioadă mare de timp noi vom definitiva toate probele pe care le avem în privinţa participanţilor care sunt în Moldova şi să îi deferim justiţiei. Iar în privinţa celorlalţi participanţi, va fi disjunsă o cauză penală într-o procedură separată.”

Europa Liberă: Dar domnul Caramalac cooperează cu oamenii legii?

Vitalie Busuioc: „Avem o procedură pe care o respectăm în ce priveşte citarea lui la organul de urmărire penală. În acelaşi timp, avem o experienţă şi din dosarele vechi, în baza cărora a fost pus sub învinuire şi eliberate mandate de arest în contumacie, adică în lipsa lui. Nu vreau să ghicesc dacă va colabora sau nu, v-am spus, avem o practică, dar avem şi o procedură pe care trebuie să o respectăm.”

Europa Liberă: Şi chiar va fi o finalitate a acestui dosar? Mai durează mult timp?

Vitalie Busuioc: „În privinţa persoanelor cărora le sunt aplicate măsuri preventive noi efectuăm urmărirea penală într-un ritm mai accelerat. Aşa ne obligă legea, să o efectuăm preponderent şi în termeni rezonabili. Şi cred că în privinţa persoanelor care sunt în Republica Moldova sunt aplicate măsuri preventive şi avem suficiente probe, cauza penală urmează a fi expediată în instanţa de judecată.”

Europa Liberă: Tot mai des sunt auzite voci care spun că Republica Moldova a fost transformată într-un stat captiv, cu justiţie selectivă, că se face dreptate doar pentru cei care guvernează şi mai rar sunt apărate drepturile cetăţenilor care aşteaptă dreptatea ajungând în instanţă. Cum credeţi, de ce au loc aceste polemici despre justiţia selectivă?

Vitalie Busuioc: „Sincer să vă spun, eu nu am auzit în ultimul timp, în virtutea unor ultime evenimente, poate această părere undeva se mai vehiculează, eu las pe seama oamenilor care o fac, ţine de domeniul politicului sau ţine de domeniul altor discuţii. Este cert faptul că atât persoanele care sunt deferite justiţiei sau reţinute, sau arestate, sau puse sub învinuire au şi o culoare politică diferită. Este palitra tuturor partidelor care, spre exemplu, au în funcţie anumite persoane care comit anumite infracţiuni. Nu avem absolut niciun impediment în a investiga orice tip de infracţiuni, ceea ce facem în ultimul timp prin exemplele pe care le dăm. Prin infracţiunile pe care le documentăm şi urmăririle penale pe care le exercităm dăm dovadă că suntem obiectivi.”

Europa Liberă: Dar nu sunt prea multe dosare la un număr atât de mic de procurori?

Vitalie Busuioc: „Acestea ne sunt competenţele care ne-au fost atribuite de lege mai mult de jumătate de an în urmă. Noi încercăm să optimizăm lucrul procurorilor prin adoptarea deciziilor legale pe cauzele penale unde putem să adoptăm asemenea decizii, să reducem numărul cauzelor penale. Este o muncă a colectivului Procuraturii, pe care o fac aproape în toate zilele de odihnă sau de sărbători. Practic, este o muncă nonstop şi sigur că ne dorim să ajungem la performanţa în care să putem să asigurăm maximă calitate actelor de justiţie pe care le îndeplinim noi.”

Europa Liberă: Dosarul pe numele fostului deputat Bolboceanu e în gestionarea dumneavoastră?

Vitalie Busuioc: „Da, el este în gestiunea unui procuror din subdiviziunea pe care o conduc. Suntem la faza finală a investigaţiilor şi cred că nu în viitorul îndepărtat cauza penală, la fel, va fi expediată în instanţa de judecată. Avem în cadrul urmării penale efectuate mai multe demersuri la instituţii de stat care ne pot oferi şi urmează să ne ofere informaţii cu privire la cetăţenii care au fost acreditaţi şi care sunt obiect al investigaţiilor în dosarul respectiv. Şi odată cu parvenirea răspunsurilor şi audierea suplimentară a învinuitului, cauza penală va fi expediată în instanţa de judecată.”

Europa Liberă: Dar cei care ajung pe banca acuzaţilor, cam mulţi dintre ei, aruncă fraza că în Republica Moldova se face show, circ prea mult şi mai puţină justiţie.

Vitalie Busuioc: „Ceea ce încercăm noi să arătăm societăţii este realitatea cu care ne confruntăm zi de zi ca procurori. Şi mai avem un scop pe care ni l-am pus noi, când am început să activăm, este faptul ca aceasta să servească şi ca un temei pentru prevenţia acestor infracţiuni, oamenii să cunoască care sunt consecinţele unei sau altei activităţi criminale efectuate de către cineva.”