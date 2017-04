Șefa guvernului britanic Theresa May a declarat că negocierea ieșirii din Uniunea Europeană va fi dificilă pentru Marea Britanie. Vorbind la postul BBC, May a răspuns deciziei de sâmbătă a liderilor europeni, care au adoptat în unanimitate și fără ezitări condiții dure de negocieri cu Londra. Britanicii au fost avertizați să nu-și facă „iluzii” că vor reuși să obțină rapid un acord care le-ar asigura mai departe accesul pe piața europeană. Conservatoarea May care a convocat alegeri anticipate pe 8 iunie în speranța să obțină și ea un mandat puternic din partea alegătorilor pentru negocieri, a mai declarat că este pregătită să renunțe la vreun nou acord de comerț liber cu blocul comunitar, dacă nu-i vor fi pe plac condițiile Bruxellesului.