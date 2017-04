România: Dragnea și dilema vaccinurilor obligatorii

În plină epidemie de rujeolă, liderul principalului partid de guvernământ pune sub semnul întrebării obligativitatea vaccinurilor. În același timp, un sondaj dat publicității astăzi de IRES scoate în evidență că aproape 90 la sută dintre români consideră că "beneficiile vaccinării sunt mai mari decât riscurile reacțiilor adverse". Această majoritate solidă pro-vaccinare arată că toate campaniile susținute, inclusiv cu sprijinul unor preoți ortodocși influenți și a unor site-uri tot de orientare ortodoxistă nu au avut prea mare influență. În spațiul public, Olivia Steer, o vedetă de televiziune scrie cu hărnicie în ultimii doi ani împotriva vaccinurilor, iar matematicianul Sergiu Moroianu, soțul liderei Uniunii Salvați România Clotilde Armand spune la rândul lui că proiectul legii vaccinării aflat în dezbatere publică se află „undeva la mijloc între nazism și comunism”.

De câteva luni, epidemia de rujeolă din România a înregistrat circa 5000 de cazuri și 23 de decese. 97 la sută dintre copiii care și-au pierdut viața din pricina acestei boli contagioase nu erau vaccinați, cu toate că această boală fusese eradicată încă din perioada regimului comunist. Cei care au murit sunt fie victime ale incapacității autorităților de a asigura vaccinurile necesare, fie creduli ai campaniilor anti-vaccin.

Liviu Dragnea, șeful social-democraților, care are o mare audiență în special în fața oamenilor simpli din bazinul electoral care în mod tradițional votează PSD, adaugă încă o urmă de îndoială cu privire la beneficiile vaccinării atunci când spune că are „foarte mari rezerve” în ceea ce privește aplicarea unei măsuri obligatorii privind vaccinarea copiilor. În acest fel liderul PSD subminează chiar proiectul de lege făcut de colegul său Florian Bodog, ministrul Sănătății. În acest proiect se prevede că părinții nu-și pot înscrie copiii la grădiniță sau la școală dacă nu aduc dovada vaccinării lor. În plus, refuzul vaccinării este definit în lege ca fiind similar cu infracțiunea de rele tratamente.

Social-democratul Liviu Dragnea pare tentat de neoliberalism, dacă nu cumva este mânat de altfel de interese, atunci când vrea să extragă responsabilitatea statului dintr-o chestiune care vizează sănătatea publică. Dreptul individului de a decide asupra vieții sale private încetează atunci când pune în pericol comunitatea din care face parte. Aceasta este una dintre regulile de bază ale democrației. Sigur, există situații excepționale în care vaccinarea unui copil îi afectează sănătatea, iar această excepție poate fi suportată de societate, dacă ceilalți membri sunt imunizați. Pentru România ar putea fi, însă, prea devreme să fie lăsată vaccinarea la cheremul propagandei conspiraționiste și anti-capitaliste, care susține că marile corporații farmaceutice se îmbogățesc pe seama vaccinării pruncilor români.

Chiar ieri directoarea regională a Biroului pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății Zsuzsanna Jakab le-a atras atenția autorităților autohtone că „mitul antivaccinării poate deschide uşa anumitor boli” și că „rubeola şi rujeola pot fi eliminate şi trebuie să fie eliminate în România”, iar acest lucru nu poate fi făcut fără vaccinuri.