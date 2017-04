Parlamentul European a dezbătut situația creată în Ungaria de legea împotriva Universității Centrale Europene

Comisia Europrana a luat atitudine împotriva Ungariei din cauza amendamentelor aduse la Legea educației, care ar putea duce la inchiderea Universității Centrale Europene de la Budapesta, inființata de filantropul american George Soros. Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Domvrovskis, a anuntat ieri într-o conferinta de presă că a fost trimisă a notificare guvernului de la Budapesta ca va fi deschisă acțiune legală împotriva sa și că Budapesta are răgaz o luna pentru a răspunde oficial notificarii Comisiei Europeane si ingrijorarilor exprimate in ea. Dombrovskis a spus ca o decizie a Comisiei va fi luata dupa ce va fi primit raspunsul oficial al guvernului Victor Orban. Anuntul Comisiei Europene a avut loc cu citeva ore inainte ca premierul Viktor Orban sa se adreseza Parlamentului European. In discursul sau, Orban a criticat Universitatea Central Europeana și pe George Soros, nnumindu-l „un speculant american care atacă Ungaria” și „un dușman deschis al monedei unice, euro”.