Peste o mie de arestați și circa nouă mii de concediați în Turcia sub acuzația de a colabora cu mișcarea lui Fethullah Gulen

Autoritățile din Turcia au arestat ieri peste 1000 de oameni suspectați că ar avea legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in autoexil in Statele Unite și au concediat in jur de 9000 de persoane care lucrau in poliție. Ankara il învinovățește pe Gulen că ar fi organizat lovitura de stat militară esuată de anul trecut. Poliția a operat arestarile simultan in 81 de provincii ale Turciei. Ministrul turc de interne Suleyman Soylu a vorbit despre „un pas important în a demantela mișcarea lui Gulen”. Fethullah Gullen neaga orice implicare in lovitura militara eșuata de anul trecut. Statele Unite nu au raspuns pînă acum cererilor Ankarei de extrădare a clericului.