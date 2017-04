O rezoluție a Consiliului Europei critică Rusia și Iranul pentru practici antidemocratice folosindu-se de documente emise de Interpol

Consiliul Europei a adoptat ieri o rezoluție în care critică Rusia si Iranul pentru că folosesc așa numitele „cartonașe rosii” emise de Interpol pentru aresta oponentii politici si dizidentii. Un astfel de „cartonas rosu” permite unui numar de 190 de țări membre sa colaboreze pentru a aresta și extrăda o persoana căutata in una din țările afiliate Interpolului. In rezoluția Consiliului Europei este deplinsă aceasta tehnică ce duce la incălcări ale libertății de expresie și la persecutarea unor oponenți politici. In unele cazuri, a declarat autorul unui raport pe aceasta tema, omul politic german Bernd Fabritius, persoanele care sunt arestate si extrădate nu se pot aștepta la un proces echitabil în țara de origina și nici nu pot contestaaceste „cartonase rosii” in instanțele naționale sau internaționale. Ca urmare a abuzării în scopuri politice al acestui sistem al Interpolului, numarul „cartonaselor rosii” emise de Interpol a crescut de la 2343 in 2005 la 12.787 in 2016.