Serghei Lavrov respinge acuzațiile că Rusia ar sprijini cu arme talibanii din Afganistan

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a respins acuzatiile care se aduc Moscovei de către înalti reprezentanti ai armatei americane pentru că ar sprijini cu arme talibanii din Afganistan. Seful diplomației ruse a spus că nu au fost aduse dovezi care sa susțina declarațiile recente ale generalului american John Nicholson, șeful operațiunilor militare din Afganistan. Acesta sugerase că Moscova i-ar sprijini cu arme pe Talibanii din anumite provincii ale Afganistanului. Lavrov spune că Moscova susține participarea Talibanilor la orice proces de reconciliere politica in Afganistan. In opinia Rusiei fara participarea Talibanilor in acest proces nu se va putea ajunge la vreun acord de pace trainic.