Serviciile de securitate ucrainene efectuează raiduri la sediile unor bănci de investiții la Kiev în căutare de software ilegale

Serviciile de securitate ale Ucrainei au efectuat un raid la birourile din Kiev ale celei mai importante banci de investiții din țară, căutind echipamente software ilegale. Serviciul ucrainian de securitate susține că opt companii folosesc echipamente sofware ilegale de proveniență ruseasca și care pot fi folosite în atacuri cibernetice asupra computerelor si telefoanelor mobile. Dragon Capital este afiliată companiei americane Goldman Sachs, iar purtatoarea de cuvint a bancii a spus că a operat mereu in Ucraina potrivit legislației. Actiunea serviciilor de securitate a fost criticata de premierul de la Kiev, Volodimir Groisman, care consideră că astfel de raiduri ar putea dauna increderii investitorilor străini in climatul de afaceri din Ucraina. Serviciul Ucrainian de Securitate și-a apărat acțiunea spunind ca a fost executata in baza unui mandat legal și că este menită să apere țara de acțiuni ale hackerilor ce pot pune in pericol suveranitatea, integritatea teritoriala, inviolabilitatea si capacitățile de apărare ale Ucrainei. Rauduri similare au avut loc si la o compane producatoare de gaze, Ucrgasvydobuvannya.