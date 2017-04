Incident naval americano-iranian în Golful Persic

Pentagonul a anunțat că un vas de razboi american reacționat cu o avertizare față de un vas al Gărzii Revoluționare iraniene care s-a apropiat prea mult de vasul american aflat in Golful Persic. Potrivit Pentagonului vasul iranian s-a apropiat la 1000 de m de distrugatorul de rachete USS Mahan, obligindu-l sa traga focuri de avertisment. Vasul iranian s-a depărtat apoi de distrugatorul american. Un incident similar a avut loc și in luna ianuarie cind un vas al Gărzii Revoluționare iraniene s-a apropiat de același distrugator in strâmtoarea Hormuz. Pentagonul spune ca in 2016 au avut loc 35 de astfel de incidente cu vase iraniene, iar pina acum, in acest an, șapte.