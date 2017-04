Întrevedere la Moscova între secretarul general OSCE și șeful diplomației ruse

Secretarul general al OSCE, Lamberto Zannier, se afla in Rusia unde s-a întîlnit cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Pe agenda discuțiilor se află conflictul din estul Ucrainei, unde duminică un paramedic american din cadrul misiunii OSCE a murit in urma exploziei unei mine in regiunea Luhansk. Zannier a criticat faptul că misiunea OSCE din estul Ucrainei nu are acces in toată regiunea și a criticat atitudinea separatiștilor pro-rusi. De la începutul ostilităților in estul Ucrainei aproape 10 000 de oameni au fost omoriti. Potrivit ministerului rus de externe la intilnirea Zannier-Lavrov ar fi urmat să fie abordate si conflictele înghețate din regiunea transnistreană, din Nagorno-Karabah și din Caucazul de Sud.