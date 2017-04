Premierul japonez Shinzo Abe va efectua joi o vizită la Moscova

Kremlinul a anunțat că premierul Japoniei, Shinzo Abe se va afla in Rusia, joi, cind are programate convorbiri cu presedintele Vladimir Putin. Potrivit unui comunicat al Kremlinului ar urma sa fie discutate înțelegerile la care cele doua părți au ajuns in luna decembrie a anului trecut, cu ocazia vizitei lui Putin la Tokio. Vizita premierului nipon vine pe fundalului creșterii tensiunilor intre Coreea de Nord si comunitatea internaționala, și a îngrijorării exprimate de președintele Statelor Unite, Donald Trump.