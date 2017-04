Avioane turcești au bombardat astăzi obiective din regiunea Sinjar din Irak și din nordul Siriei

Autoritățile de la Ankara au anunțat că avioane turcești au bombardat astazi obiective din regiunea Sinjar din Irak și din nordul Siriei, atacuri menite, în opinia Turciei să împiedice alimentarea cu arme și explozive a militanților de catre Partidul Muncitorilor din Kurdistan, organizatie interzisa in Turcia și care ar fi vrut să organizeze atacuri în Turcia. PKK și-a consolidat prezența in provincia irakiană după vara anului 2014, cînd PKK a sărit în ajutorul populației Yazidi, măcelărită de militantii ISIS. Potrivit agentiilor internaționale de presă, care citeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului de la Londra, in atacul turc au murit militanți kurzi si ai Forțelor Democrate Siriene.