Emmanuel Macron țintă a unor atacuri cibernetice inițiate aparent de Rusia

Emmanuel Macron, creditat cu șansele cele mai mari in al doilea tur de scutin în alegerile prezidențiale din Franta din 7 mai, a spus că a fost și el ținta unor atacuri cibernetice venite dinspre Rusia. Potrivit agentiei Associated Press si cotidianului New York Times, atacurile ciberbetice ar fi început în luna decembrie asupra organizatorilor campaniei sale electorale, după cum a declarat șeful diviziei digitale a campaniei electorale Mounir Mahjoubi. El a confirmat că ar fi existat 160 de atacuri documentate de firma de securitate cibernetica Trend Micro și că ele ar fi fost inițiate de un grup prolific de hackeri numit Pawn Storm sau Fancy Bear si despre care serviciile de informații americane susțin că ar fi componente ale sistemului de informații al guvernului rus. Potrivit lui Mahjoubi, atacurile nu au avut rezultatul scontat de inițiatorii lor. Emmanuel Macron o va infrunta pe 7 mai pe candidata extremei drepte Marine Le Pen.