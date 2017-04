Procurorii unguri au anunțat că l-au pus sub acuzare pentru corupție si abuz de putere pe parlamentarul partidului de guvernământ FIDESZ Roland Mengyi și pe alti șase politicieni. Ei ar fi folosit in interes propriu in anul 2015 fonduri ale Uniunii Europene. Agentia Reuter scrie ca pina acum nu s-a inregistrat nici o reacție din partea FIDESZ sau a parlamentarilor puși sub acuzare.