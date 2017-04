Replieri politice în Franța înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale

Marine Le Pen a anuntat luni ca se retrage temporar de la presedintia partidului sau de extrema dreapta, Frontul National, in timp ce sute de oameni s-au strans in centrul Parisului pentru a protesta fata de faptul ca s-a calificat in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care va avea loc pe 7 mai. Primul tur a fost cistigat de Emanuel Macron, care a obținut 23,75 % din voturi. Fostul premier si reprezentantul republicanilor, François Fillon, care nu a reusit sa se califice in al doilea tur al alegerilor prezidentiale obținind 19.91% din voturi, a anuntat ca se va retrage din prim-planul scenei politice, inainte de alegerile parlamentare, care se vor desfasura in luna iunie. Președintele Franței François Hollande, ca si François Fillon, și-a declarat sprijinul în turul al doilea al prezidențialelor pentru Emmanuel Macron.