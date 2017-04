Jucătoarea de tenis americană Serena Williams de declară indignată de comentariul rasist al lui Ilie Năstase

Sportiva americană de tenis Serena Williams, locul 1 mondial, s-a declarat dezamagita de comentariile rasiste facute de Ilie Nastase despre ea si despre copilul ei nenascut. „Ma dezamageste sa aflu ca traim intr-o societate in care oameni ca Ilie Nastase pot face astfel de comentarii rasiste la adresa mea si a copilului meu nenascut si comentarii sexiste impotriva colegelor mele (…) . Voi continua sa iau atitudine si sa ma ridic pentru ceea ce este drept. Multumesc cu umilinta ITF pentru atentia pe care o acorda tuturor faptelor din acest caz. Ei vor avea sprijinul meu total”, a postat, luni, Serena Williams, pe contul ei de Instagram, potrivit BBC. In mesajul ei, Williams a inclus cateva versuri din poezia „Tot mă ridic" (Still I Rise) a luptatoarei americane pentru drepturile civile Maya Angelou. Federatia Internationala de Tenis (ITF) a deschis o ancheta dupa un comentariu al capitanului nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, despre copilul nenascut al Serenei Williams. La conferinta de presa de vineri, dinaintea partidei România-Marea Britanie din Fed Cup, Ilie Nastase s-a adresat in limba româna unui membru al echipei: „Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?".Williams a anuntat, saptamana trecuta, că este insarcinata si urmeaza sa se casatoreasca cu Alexis Ohanian, co-fondatorul retelei de socializare Reddit.