Parlamentarii europeni cer demisia lui Pedro Agramunt, președintele PACE

Liderii grupurilor PPE și Socialist din APCE au cerut astăzi demisia lui Pedro Agramunt, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, după ce acesta s-a întîlnit cu președintele Siriei, Bashar al-Assad în cursul unei călătorii la Damasc, împreună cu alți doi deputați, mediată de parlamentarii ruși. Agramunt urmează să dea explicații marți în fața plenului reunit in sesiune la Strasbourg.

Reales, in ianuarie 2017, pentru un al doilea mandat de un a​n, Pedro Agramunt (PPE, Spania) se află de mai multă vreme în centrul unor controverse. Organizațiile neguveramentale din Azerbaidjan l-au criticat pentru faptul că ar fi un apropiat al presedintelui azer Ilhan Aliev și că nu face suficient pentru pedepsirea incălcării drepturilor omului in această țară. Pentru aceleași motive organizatia European Stability Initiative i-a cerut in anul 2013 lui Agramund ​demisia din functia de raportor al APCE pentru Azerbaidjan.