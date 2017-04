Un adolescent înarmat a ucis doi oameni la sediul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei de la Habarovsk

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei ( FSB) a anuntat că un adolescent înarmat a ucis doi oameni la sediul central al institutiei din localitatea Habarovsk. Potrivit FSB, tînarul înarmat ar fi intrat in cladire și a deschis foc impotriva celor care stateau in zona de primire înainte de a trece controlul de securitate. Una dintre victime este un ofiter FSB, cealalta un vizitator al instituției, dintr-o fosta republica sovietica. A mai fost ranita o persoana și ea dintr-o fosta republica sovietică. Tinarul a fost impușcat de catre forțele de ordine FSB, care spun că era nascut in 1999 și că ar fi avut legaturi cu activitatea unor cercuri neo-naziste. FSB-ul l-a identificat drept A. V. Konev.