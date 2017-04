Ministrul lituanian de externe Linas Linkevicius: NATO „va face tot ce este posibil pentru a apăra” securitatea țărilor membre

Ministrul lituanian de externe Linas Linkevicius a declarat postului nostru de radio într-un interviu ieri, că desfăsurarea recentă de efective militare NATO în tarile baltice și in Polonia și România sunt o dovada clară că Alianța „va face tot ce este posibil pentru a apăra” securitatea țărilor membre ale NATO. Linkevicius a spus și că Lituania dorește relații „normale” cu Rusia, dar că ele trebuie să se bazeze pe „principii și valori” recunoscute internațional. In Polonia si în țările Baltice, NATO a desfasurat 800 de militari din Statele Unite, Germania, Canada si Marea Britanie. Ingrijorarile NATO fata de politica Rusiei in regiune s-au amplificat dupa anexarea Crimeii la Rusia in 2014 și datorita sprijinului acordat de Moscova separatistilor din estul Ucrainei.