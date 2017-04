Armata moldoveană a fost mobilizată pentru a ajuta la dezăpeziri (VIDEO)

La cererea premierului de la Chișinău, președintele moldovean Igor Dodon a semnat decretul prin care armata este mobilizată pentru a ajuta la depășirea actualelor probleme cauzate de ninsorile puternice. Igor Dodon a mai anunțat că a dispus mobilizarea întregului efectiv al Armatei Naționale, relatează Agora.md

Centrul și sudul țării sunt regiunile cele mai afectate, dar, potrivit Serviciului Hidrometeorologic, ninsorile vor înceta în această seară. S-ar putea însă să continue în nord, până duminică.

Vineri diminață, primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă i-a îndemnat pe toți locuitorii capitalei, care pot, să stea acasă, din cauză că în oraș este „situație excepțională”. Într-o postare pe Facebook, Chirtoacă făcea următorul bilanț provizoriu: „încă 400-500 de copaci prabușiți si 20 de piloni prabusiti, de asemenea, 60 rupturi de fire electrice, 315 deconentari de la curentul electric, linii de contact ale troleibuzelor avariate.

- drumuri blocate atat in oras (str. Muncesti, Bucuresti, V. Lupu, Gh. Asachi etc) cat si drumurile spre suburbii;

- transportul public nu circula atat din cauza arborilor prabusiti, dar si a stratului de zapada, troleibuzele nu pot iesi la linie, cu exceptia a șase unitati din Parcul nr. 3, dar care s-au blocat in apropiere. Autobuzele nu au putut ajunge in suburbii... ”.

Situația este apropiată și în zona transnistreană, la Tiraspol, de unde corespondenții Europei Libere au transmis cîteva imagini sugestive.