Primarul Chirtoacă îi îndeamnă pe locuitorii capitalei să rămână acasă

Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, i-a îndemnat pe toți locuitorii capitalei, care pot, să stea acasă, din cauză că în oraș este „situație excepțională”. Într-o postare pe Facebook, Chirtoacă face în această dimineață următorul bilanț provizoriu: „încă 400-500 de copaci prabușiți si 20 de piloni prabusiti, de asemenea, 60 rupturi de fire electrice, 315 deconentari de la curentul electric, linii de contact ale troleibuzelor avariate.

- drumuri blocate atat in oras (str. Muncesti, Bucuresti, V. Lupu, Gh. Asachi etc) cat si drumurile spre suburbii

- transportul public nu circula atat din cauza arborilor prabusiti, dar si a stratului de zapada, troleibuzele nu pot iesi la linie, cu exceptia a șase unitati din Parcul nr. 3, dar care s-au blocat in apropiere. Autobuzele nu au putut ajunge in suburbii... ”.