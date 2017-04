Valeriu Munteanu: nu contează care e sistemul de alegere a deputaţilor, contează să fie constituţional

Votul uninominal nu poate fi aplicat în regiunea transnistreana și Constituția nu permite revocarea deputaților. Legea stipulează clar în ce condiții poate fi rechemat și, dacă aceste condiții nu sunt respectate, nu se poate de organizat referendum, iar sistemul proporţional de vot pentru alegerile parlamentare din 2018 poate fi îmbunătățit, spune Valeriu Munteanu.

Europa Liberă: În calitate de fruntaş al liberalilor, ce părere aveţi despre aceste două proiecte de lege privind schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova? Şi dacă vor găsi consens larg în societate?

Valeriu Munteanu: „S-a pornit de la mai multe sondaje de opinie, care indicau indubitabil că în proporţie de 70-80% cetăţeanul Republicii Moldova îşi dorea alegerea directă a deputaţilor, aşa cum şi-a dorit alegerea preşedintelui, direct. Cineva a văzut foarte exact acest lucru şi, iată, s-au născută în această dorinţă două proiecte. Pentru mine personal, dar şi pentru Partidul Liberal, nu contează care este sistemul de alegere a deputaţilor, contează foarte mult ca acesta să fie, în primul rând, constituţional. Ori, în formula în care a fost propus primul proiect, de Partidul Democrat, dar şi proiectul propus de preşedintele Dodon, pe care l-au semnat socialiştii, nu trec testul de constituţionalitate.”

Europa Liberă: Nici unul, nici altul?

Valeriu Munteanu: „Nici unul, nici altul pentru că ambele sisteme prevăd organizarea de circumscripţii în stânga Nistrului. Ori, în acest sistem în care suntem noi acum, Transnistria este într-un proces participativ, pentru că se organizează secţii de votare în dreapta Nistrului suficiente pentru ca cetăţenii de acolo să poată să vină să voteze şi să îi avem alături de noi. În momentul în care vor fi create, croite cinci, şapte sau zece secţii de votare, iar noi nu vom putea organiza din motive cunoscute alegeri acolo, cu siguranţă, va fi un regres mare în relaţiile pe care le avem în această zonă. Şi acest lucru va turna apă la moara separatismului din stânga Nistrului.”

Europa Liberă: Ar exista o înţelegere între democraţi şi socialişti asupra schimbării sistemului electoral în Republica Moldova?

Valeriu Munteanu: „Eu personal cred că nu. Eu sunt într-o concurenţă acerbă. Şi unii, şi alţii ochesc şi jinduiesc obţinerea şi, respectiv, păstrarea puterii după 2018. Evident, Partidul Democrat îşi doreşte nu doar ajungerea în următorul Parlament, ci un scor confortabil pentru ca să poată continua ceea ce realizează acum. Iar socialiştii, împreună cu Dodon, animaţi de succesele electorale pe care le-au avut în ultima perioadă, nu îşi doresc jumătăţi de măsură, nu îşi doresc doar prezenţa în Parlament, ci, cu siguranţă, obţinerea puterii. Iată între aceste două dorinţe năvalnice va fi o luptă şi este o luptă. Nu cred că cineva se subordonează cuiva acum în acest sens. Şi nu cred că va ceda cineva.”

Europa Liberă: Şi poziţia liberalilor care rămâne a fi în această situaţie? Doi deputaţi au şi părăsit fracţiunea liberală. Pe de altă parte, există aproape o majoritate confortabilă în Parlament să schimbe sistemul electoral.

Valeriu Munteanu: „Există voci care spun că plecarea a doi colegi din Parlament s-a făcut anume pentru ca să existe voturi suficiente. Acest lucru va putea să fie demantelat în scurt timp, în momentul în care va trebui votul lor să fie realizat sau confirmat, în momentul în care se va realiza. Noi considerăm că nu putem să participăm. Republica Moldova nu îşi poate permite schimbarea sistemului electoral, o procedură extrem de complicată pentru democraţia, şi aşa fragedă a Republicii Moldova, în condiţii precare, în condiţii conjuncturiste, în condiţii de traseism sau de alte chestiuni care şubrezesc şansele noastre de credibilitate pe intern şi pe extern. Trebuie să existe o majoritate pe cât este posibil de confortabilă, pe cât este posibil la nivelul parlamentar şi extraparlamentar, pentru a putea crea linişte în societate, dar şi credibilitate pentru Republica Moldova în afară. Nu vei putea să îi mulţumeşti pe toţi, pentru că în momentul în care apar elementele de oportunitate, atunci eu cred că nu pot fi continuate discuţiile. Dar în momentul în care un proiect, cu siguranţă, este expertizat inclusiv de Comisia de la Veneţia...”

Europa Liberă: Şi al doilea urmează să ajungă la Comisia de la Veneţia pentru aviz.

Valeriu Munteanu: „Fără ca să fac concurenţă cuiva, pentru rolul de baba Vanga a Republicii Moldovei, există altcineva care se pretează foarte bine în acest sens, dar, cunoscând specificul raporturilor pe care le are acest organism al Consiliului Europei, Comisia de la Veneţia va spune în felul următor: „Ambele proiecte sunt democratice. Şi cel care există acum în Republica Moldova, şi cele două sunt democratice”. De constituţionalitate, probabil, se vor expune mai puţin. Iar recomandarea lor va fi una politico-juridică, ca să existe consens, ca să existe pace, linişte şi să nu existe emoţii în acest sens.”

Europa Liberă: Şi consensul acesta trebuie să depăşească pereţii Legislativului, că nu e suficient doar în cadrul Parlamentului să se găsească consens între deputaţi.

Valeriu Munteanu: „Trebuie să vedem întinderea până unde mergem, până îl convingem şi pe moş Ion, şi pe fiecare moş Ion, şi pe fiecare mătuşă Ioana. Sau există totuşi un consens rezonabil. Eu cred că un consens rezonabil în spirit european ar fi inclusiv în Parlament, chiar dacă ar exista anumite forţe care vor să facă politică în acest sens şi s-ar opune, chiar dacă există. Dacă legea este constituţională, atunci este democratică. În momentul în care există probleme de constituţionalitate, atunci există o problemă foarte mare.”

Europa Liberă: Şi dacă ziceţi că nu ar exista o înţelegere între socialişti şi democraţi, pe viitor se va antagoniza şi mai mult relaţia dintre instituţia prezidenţială şi majoritatea din Parlament?

Valeriu Munteanu: „Eu întrevăd un astfel de scenariu către sfârşitul sesiunii parlamentare, când vor ajunge pe masa Legislativului mai multe iniţiative îndrăzneţe şi/sau necesare, care vor trebui să fie adoptate de Parlament, iar preşedintele Dodon, pentru ca să facă paradă, ca să arate cât de tare este dumnealui şi ce mandat puternic are, prevăd că ar putea, şi pentru că a făcut declaraţii în acest sens, să neglijeze nu doar drepturile, ci şi obligaţiile constituţionale pe care le are. Explic: în momentul în care va fi votat, de exemplu, în Parlament într-o anumită formulă votul uninominal şi vedem că se aranjează lucrurile în acest sens, preşedintele Dodon ar putea de două ori să nu promulge această lege, în încercarea de a demonstra că este tare şi ştiind foarte exact că, consecinţele constituţionale care există sunt doar impeachmentul, care prevede un proces participativ, un proces în care oricum trebuie să mergi în faţa poporului la un plebiscit. Eu sunt absolut sigur că Dodon doreşte foarte mult acest lucru.”

Europa Liberă: Să se ajungă la un plebiscit şi să se autovictimizeze?

Valeriu Munteanu: „Cu siguranţă, să se autovictimizeze, să spună că dumnealui este cel care a apărat cetăţeanul Republicii Moldova de balaur, dumnealui este cel care vrea binele poporului şi în fiecare seară îl sună pe domnul Putin şi dumnealui îl ajută în acest sens, îl consolează, dar, iată, nişte băieţi răi de la Chişinău, consultaţi de nişte oameni răi de la Washington și, de la Bruxelles, şi de la Bucureşti nu îi permit în acest sens.”

Europa Liberă: Dar un târg politic poate exista între cei doi poli, între democraţi şi socialişti, democraţi şi Preşedinţie?

Valeriu Munteanu: „Eu sunt absolut sigur că nu. Pentru că, am zis şi la început, PD îşi doreşte cu orice scop, desigur, prin instrumente politice, democratice, să păstreze puterea, iar PSRM îşi doreşte cu orice scop, iarăşi, sper, prin instrumente democratice, politice să obţină în mod sigur puterea. Dar, spuneam, nu este doar o problemă cine va forma puterea data viitoare, PSRM sau PD. Problema cea mare este că în situaţia în care puterea va fi formată în jurul PSRM după 2018 Republica Moldova va avea o întoarcere de 180 de grade. Iar ceea ce declară astăzi Igor Dodon şi toate veleitățile estice pe care le are vor trebui să prindă o anumită formă, un anumit contur, iar noi să începem să plătim pentru poliţele domnului Dodon, pentru tot ceea ce a primit până acum de la Moscova.”

Europa Liberă: Ce e mai cu şanse: schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova sau ajungerea la acest impeachment? Pentru că mulţi observatori ai scenei politice tind să creadă că e prea devreme să se vorbească despre un impeachment, că abia a fost ales domnul Dodon, a trecut foarte puţin timp. Dar se acumulează suficiente motive ca să se ajungă la acest lucru.

Valeriu Munteanu: „Lumea înţelege, face şi măsurători şi sociologic este de departe clar acest lucru, că în primul an de mandat cel care a fost ales direct este, practic, e invincibil şi orice greşeli ar face i se iartă aceste lucruri. În acelaşi timp, nu cred că noi trebuie să ne permitem astfel de antecedente ale unui preşedinte, de nesocotire a Constituţiei, fapt care nu s-a întâmplat de la independenţă încoace, niciun preşedinte nu a procedat astfel. În momentul în care îi vom permite lui Dodon să neglijeze Constituţia, în momentul în care avem Constituţia, legile şi, respectiv, decizii, hotărâri ale Curţii Constituţionale foarte clare, care stabilesc limitele preşedintelui, eu cred că va fi un regres foarte mare de la acest minim de democraţie şi de stat de drept care există în Republica Moldova. Iată în acest proces va trebui să antrenăm şi cetăţeanul şi să luăm decizii politico- juridice.”

Europa Liberă: Dar admiteţi că s-ar putea ajunge la acest impeachment despre care se vorbeşte atât de mult?

Valeriu Munteanu: „Nu există nimeni care poate să fie cu stea în frunte în Republica Moldova, nici chiar preşedintele. A propos, ne aducem aminte subiectul cu numirea unui nou ministru al Apărării, când domnul Dodon a spus: „Nu îl voi numi pe cutărică niciodată, chiar dacă...’.”

Europa Liberă: …pe Valeriu Munteanu, în caz că PL îl propune pentru această funcţie.

Valeriu Munteanu: „Da și astfel de declaraţii, chiar dacă există o decizie a Curţii Constituţionale, care spune că preşedintele este obligat să facă acest lucru. Acum există o hotărâre a Curţii Constituţionale care spune că preşedintele este obligat să promulge legile, în momentul în care au fost aprobate de două ori sau întoarse de două ori în Parlament. Nu am avut de la independenţă încoace niciun preşedinte al Republicii Moldova care ar fi neglijat Constituţia şi, respectiv, ar fi realizat aceste antecedente. Pentru ca să nu deviem de la minimul stat de drept pe care îl avem acum, nu poate să îi fie iertată nici lui Dodon un astfel de comportament. Pentru că în momentul în care ar face acest lucru, iar Parlamentul nu ar lua atitudine, ne-am îndepărta foarte mult de la acest minim de democraţie care există în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Aţi abandonat ideea de a merge în fruntea Ministerului Apărării?

Valeriu Munteanu: „Da. Partidul Liberal a declarat acest lucru. Ştiam foarte exact că vom nimeri în următoarea situaţie, când premierul Filip va trebui să propună două proiecte de decret pentru Dodon. Primul decret: se numeşte în funcţia de ministru al Apărării Valeriu Munteanu, al doilea, se eliberează din funcţia de ministru al Mediului Valeriu Munteanu. Desigur că Dodon ar fi satisfăcut în parte doar solicitarea premierului Filip: „Se eliberează din funcţie...’.

Europa Liberă: Deci, v-aţi fi pomenit fără nimic.

Valeriu Munteanu: „Nu era problema că m-aş fi pomenit fără nimic. Eu sunt absolut sigur că acest decret este neconstituţional pentru că preşedintele nu are dreptul să aleagă. Noi nu am vrut să mergem pe acest lucru şi nu am vrut să surexcităm, cu atât mai mult că există şi alte persoane pe care le analizăm acum pentru a fi desemnate în această funcţie. Iar în viitorul apropiat vom realiza acest lucru.”

Europa Liberă: Deci, va fi numit un ministru la Apărare?

Valeriu Munteanu: „Va fi propus de către Partidul Liberal o nouă persoană competentă în acest sens, politică, una care va fi propusă majorităţii parlamentare, premierului pentru a fi desemnată, propusă preşedintelui.”

Europa Liberă: Pe fundalul acestor confruntări politice, cine se mai gândeşte la dezvoltarea economiei naţionale, la lupta împotriva corupţiei, la crearea locurilor de muncă, la ridicări de salarii şi de pensii?

Valeriu Munteanu: „Guvernul Republicii Moldova este unul absolut funcţional, toată puterea administraţiei publice centrale şi locale funcţionează, desigur că nu la turaţiile care ar fi necesare. De aceea, este de departe clar că Republica Moldova trebuie să-şi fortifice capacităţile la nivelul administraţiei publice centrale, dar şi locale, redimensionând aceste componente, pentru ca să fie un randament mai mare. Cu faţa, cu chipul şi cu spiritul unei administraţii publice centrale şi locale sovietice nu putem să satisfacem pe deplin acele legi şi acele imperative pe care le-am adoptat în ultimul timp. Noi avem îndeplinite, practic, la zi toate angajamentele pe dimensiunea Uniunii Europene, dar, din păcate, arhitectura administraţiei publice centrale şi locale este un mare stăvilar în acest sens.”

Europa Liberă: Cine e duşmanul Republicii Moldova pe moment: în interior sau în exterior? Unde se află?

Valeriu Munteanu: „Duşmanul este, în primul rând, în Republica Moldova, în faptul că noi am avut şi avem în continuare migraţie, în faptul că avem copii fără părinţi, în faptul că avem lene, în faptul că lumea nu vrea să muncească, nu există interes. Nu există foarte clar acest lucru că mergem cu Vestul, mergem cu Estul, rămânem independenţi sau, aşa cum îmi doresc eu şi ne dorim noi, ne unim cu România şi atunci multe din problemele noastre se rezolvă. Dar aceasta nu înseamnă că, dacă poimâine ne unim cu România, nu va trebui să muncim şi nu va trebui să ne măturăm sub gard. Această incertitudine, acest periplu pe care îl are Republica Moldova în această criză identitară pe care o avem, această luptă dintre Vest şi Est ne consumă foarte mult, mult mai mult decât problema transnistreană, pentru că noi de fiecare toate insuccesele noastre le trecem pe umerii acestui conflict pe care îl avem noi.”

Europa Liberă: Dar pe moment Ucraina salvează Republica Moldova?

Valeriu Munteanu: „Uneori am sentimentul, amestecat cu convingere, că de la o vreme încoace Ucraina este mai hotărîtă decât noi în acest sens. Atât de decisă că nici 100 de ani nu vor ajunge pentru ca Ucraina să ierte Rusiei ce i-a făcut. Iar în acest sens Ucraina este pregătită, am fost în vizită cu primul ministru la Kiev, am avut discuţii cu primul ministru, cu preşedintele şi am văzut cât de hotărîți sînt, şi nu doar în declaraţii, ci şi în acţiuni foarte clare, să ne ajute să rezolvăm pe cale diplomatică şi în baza legilor Republicii Moldova şi a tratatelor internaţionale problema transnistreană. Iar crearea punctelor comune la frontiera moldo-ucraineană este un prim început îndrăzneţ în acest sens. Şi vreau să vă spun că ucrainenii aşteaptă ca noi să grăbim aceste procese.”