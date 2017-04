Cum și-a ridicat Dodon lumea în cap

Când Igor Dodon a propus, cu două zile în urmă, un sistem electoral mixt în schimbul celui uninominal pe care insistă democraţii, marea majoritate a experţilor au comentat că propunerea ar fi dovada unei înţelegeri între el şi democraţi. Acum, când au analizat la rece propunerea preşedintelui, dar mai ales reacţiile la ea venite din tabăra puterii, analiştii de la Chişinău scot deja în faţă cu totul alte concluzii.

Una dintre aceste concluzii ar fi că Igor Dodon ar fi greşit lamentabil. De această părere este bunăoară Igor Boţan, directorul Asociaţiei pentru Democraţie Participativă Adept:

„Igor Dodon a promis să organizeze anticipate. El nu a promis să schimbe sistemul electoral. Acum el face o substituţie, iar asta înseamnă că el a uitat de sarcina primordială pe care şi-a pus-o sieşi: de a organiza anticipate. Asta înseamnă că el de fapt se angajează în cursa, căreia i-a dat start Vlad Plahotniuc, dar, ca să nu fie învinuit să merge exact în albia pe care a creat-o dl Plahotniuc, vine cu această semi-măsură.”

În 2013, când reuşise, e adevărat pentru scurt timp, să treacă prin Parlament o propunere de sistem electoral mixt, Vlad Plahotniuc era într-o situaţie mult mai puţin avantajoasă ca acum, explică analistul de la Adept. De aceea o astfel de semi-măsură era tot ce-şi putea permite, crede Boţan. Acum, când controlează practic întreaga putere, mai spune analistul, liderul democrat nu va accepta un sistem mixt, aşa cum îşi doreşte Igor Dodon. Pentru că acest tip de sistem pare să avantajeze în primul rând partidul socialiştilor şi abia în rândul doi – partidul democrat:

„Şi am văzut răspunsul dlui Plahotniuc: nu, eu nu mă joc acum cu semi-măsuri. Deci, Igor Dodon a nimerit într-o capcană şi capcana se numeşte „pe urmele lui Vlad Plahotniuc”. Numai că dl. Dodon şi-a pus lumea în cap: Plahotniuc l-a luat în derâdere, opoziţia l-a acuzat că este de fapt o păpuşă manipulată de democraţi, cei care l-au susţinut să devină preşedinte, iar jocurile cu sistemul electoral nu depind deja de dl. Dodon. El a promis că nu va promulga legea privind sistemul uninominal, iar acum nu mai este atât de sigur că-l va putea bloca şi spune: haideţi să facem ceva prin jămătăţi de măsură. Asta înseamnă că înţelege că este vulnerabil. Asta înseamnă că va rămâne o păpuşă, ceea ce va supăra şi partidul socialiştilor, care nu are sens să rămână la cheremul unui preşedinte care nu are nici împuterniciri, nici perspective. Asta este situaţia dlui Dodon acum.”

De fapt, conchide directorul Adept, acceptând jocul de-a sistemele electorale iniţiat de Vlad Plahotniuc, Igor Dodon s-a prins într-o capcană ce-i va aduce, într-un sfârşit, şi disgraţiile Moscovei, anticipează Igor Boţan:

„Pentru dl Dodon lucrurile devin foarte complicate: el a făcut promisiuni lui Putin că va prelua puterea, va federaliza Republica Moldova şi va asigura Rusiei acces în Transnistria, pentru rotaţia militarilor, reînnoirea sistemelor de armament de acolo. Dacă nu câştiga alegerile, perspectiva lui pentru următorii câţiva ani e să fie o păpuşă pe care, în sfârşit, o va scăpa din mâini şi Putin. La ce-i va trebui lui Putin să se complice şi să susţină un politician care face promisiuni, dar nu are împuterniciri. Dodon s-a prins într-o capcană şi acum caută posibilităţi de a ieşi din ea.”

Şi analistul politic Anatol Ţăranu crede că, urmare a avansării propunerii de schimbare de sistem, preşedintele Igor Dodon s-a autoîmpins într-o situaţie de criză fără egal:

„Faptul că acest vot pentru schimbarea sistemului electoral se va produce în parlament este absolut clar. Nu există astăzi potenţial suficient pentru a opri această schimbare. Acum, să anticipăm ce fel de schimbare anume va fi, spre uninominal sau spre sistem mixt, ar însemna să ghicim în boabe. Totuşi, sistemul majoritar propus de Plahotniuc, după toate probabilităţile, îl favorizează cel mai mult pe dl Plahotniuc. În general, democraţii şi-au epuizat toate posibilităţile de creştere în condiţiile unui sistem proporţional şi de asta au purces la schimbare.

Nu se ştie cu precizie dacă există o coordonare bine pusă la punct între PD şi PSRM, dar aparenţa unei sincronizări cel puţin se observă foarte bine. Socialiştii au comis totuşi o greşeală. Venind cu această iniţiativă, ei s-au expus criticilor, absolut întemeiate, că ar fi în cârdăşie cu democraţii. Eu cred că ei au numai de pierdut din asta ca imagine. Depinde cum se vor folosi de această gafă adversarii politici ai socialiştilor. Din ce se vede până acum, democraţii reuşesc să valorifice extrem de abil această gafă.”

O altă concluzie pe care o trage analistul Anatol Ţăranu se referă la opoziţia extraparlamentară, opoziţie formată din partide ca cele ale fostei ministre de la educaţie, Maia Sandu, sau al lui Andrei Năstase:

„Deocamdată, această opoziţie continuă o linie politică retroactivă, aceşti lideri nicidecum nu pot să preia iniţiativa şi continău să joace după regulile impuse de democraţi. Este marele handicap care îi urmăreşte. O şansă era atunci când numai începuse să se vorbească despre sistemul electoral, să preia iniţiaitiva şi să vină cu un proiect de alternativă care i-ar fi favorizat. Au preferat să aştepte şi, prin urmare, sunt în ipostaza politicienilor care nu dispun de iniţiaită, ceea ce îi dezavantajează foarte mult. Acum, dacă va trece uninominalul, toată munca lor de construcţie de partid trebuie să fie revăzută, asta înseamnă că ei vor fi nevoliţi să-şi reconstruiască din mers nişte partide neconstruite încă. Va fi o sarcină foarte complicată.”

După ce şi-a pus semnătura, împreună cu alte patru partide, inclusiv cel al comuniştilor, pe o declaraţie anti-uninominalului propus de partidul democrat, lidera PAS, Maia Sandu, a criticat astăzi cu egală energie şi propunerea preşedintelui Dodon privind formula votului mixt, reiterându-şi ideea mai veche de îmbunătăţire a sistemului proporţional existent, prin propuneri de schimbări în legislaţia electorală ce ar viza, printre altele, organizarea votului în diasporă conform cu numărul de votanţi din scrutinul anterior sau reducerea cuantumului la care pot ajunge donaţiile băneşti pentru partide.