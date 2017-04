Parlamentarii britanici au adoptat propunerea convocării de alegeri anticipate la 8 iunie

Britanicii sunt chemați la alegeri anticipate, pe fondul pregătirii ieșirii țării din Uniunea Europeană în urma referendumului de anul trecut. Miercuri parlamentarii de la Londra au adoptat cu mare majoritate de voturi propunerea premierului conservator Theresa May ca scrutinul anticipat să aibă loc la 8 iunie. May a spus că ținerea alegerilor anul acesta, nu în 2020, cum era programat, va conferi țării „certitudine și stabilitate” în perioada negocierii ieșirii din UE. Observatorii spun că May speră să consolideze la alegeri poziția conservatorilor săi în Parlament, ceea ce i-ar da un mandat mai solid la negocierile cu UE.